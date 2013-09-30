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سوري يتهم 4 أشخاص بخطفه وضربه «وهو مكلبش»

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سوري يتهم 4 أشخاص بخطفه وضربه «وهو مكلبش» سوري يتهم 4 أشخاص بخطفه وضربه «وهو مكلبش»
هاني الظفيري

وكيل نيابة الفروانية بفتح تحقيق موسع في بلاغ تقدم به وافد سوري يعمل مقاولا، حيث زعم الوافد في بلاغه خطفه وسلبه وتكبيله، كما اوضح في البلاغ الذي حمل رقم 62/2013 ان ضابط احد المخافر في الفروانية رفض تسجيل القضية لدى تقدمه لتسجيلها.

وقال مصدر امني ان الوافد السوري قال انه تلقى اتصالا هاتفيا من هاتف ارضي وكان الطرف الثاني سيدة، حيث ابلغته انها تريد اجراء اصلاحات وترتيبات في منزلها، حيث انتقل الى منزل المتصلة للوقوف على المطلوب وتحديد قيمته. واضاف الوافد: خلال وجودي في منزل السيدة للمعاينة، حضر 4 اشخاص قاموا بوضع كلبشات في يدي وقدمي وألقوا بي في السيارة وانطلقوا بي إلى منزل في الفردوس وفيه ضربوني مرة اخرى وسلبوني 600 دينار.

وقال المبلغ انه يعرف احد الخاطفين وبينهما خلافات مالية، مشيرا الى انه ذهب الى المخفر لتسجيل قضية لكنه تعرض للضرب.

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