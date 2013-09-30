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قرض الزواج لا يُمنح للمواطن المتزوج من غير كويتية

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قرض الزواج لا يُمنح للمواطن المتزوج من غير كويتية قرض الزواج لا يُمنح للمواطن المتزوج من غير كويتية
فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول في بنك التسليف والادخار أن قرض الزواج لا يمنح للمواطن الذي سبق له الزواج من غير كويتية (أجنبية) وحصلت بعد الزواج على الجنسية الكويتية المادة (8).

وأضاف أنه في حالة زواجه من أخرى كويتية يستحق أن يصرف له القرض، وقال إن قرض الزواج يبلغ 6 آلاف دينار منها ألفا دينار منحة والأربعة آلاف الأخرى قرض تقسط شهريا وتبلغ قيمة القسط الشهري 40 دينارا.

وأشار إلى أن البنك يقوم يوميا ومن خلال الأفرع التابعة له ومراكز مول في المحافظات بصرف 60 قرضا، مشيرا إلى أن مدة صرف قرض الزواج لا تستغرق سوى 48 ساعة بعد توافر جميع المستندات المطلوبة للحصول على هذا القرض.

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