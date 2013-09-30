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"جسر المحبة" يجمع الحمود وهيئة شؤون الإعلام البحرينية

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"جسر المحبة" يجمع الحمود وهيئة شؤون الإعلام البحرينية "جسر المحبة" يجمع الحمود وهيئة شؤون الإعلام البحرينية

جسر المحبة" برنامج من أحدث أفكار المخرج السعودي عامر الحمود، الذي يُعتبر من أهمّ صانعي النجوم والدراما في الخليج العربيّ، والذي قدّم لنا الإبداع والمواهب الجديدة التي تُثري الساحة الدرامية.
برنامج "جسر المحبة" هو تعاون مع هيئة شؤون الإعلام البحرينيّة وتلفزيون البحرين، بالاتفاق مع الأستاذة سميرة إبراهيم بن رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، ومن المقرّر أن يُبثّ عبر شاشة تلفزيون البحرين، مباشرة على الهواء، من جسر الملك فهد، كلّ يوم خميس، عند الساعة العاشرة مساءً، ابتداءً من 10/10/2013.
حول البرنامج قال المخرج عامر الحمود إنّ "برنامج "جسر المحبة" هو برنامج حواري منوّع يستضيف نجوماً في شتّى مجالات الإبداع، بمعدّل ضيفين في كلّ حلقة، على أن يكون الأول من مملكة البحرين والثاني من ".
واعتبر الحمود أنّ البرنامج تأكيد لكلّ ما نعيشه من حسن الجيرة وقوّة وعمق جذور الروابط التي تجمع أهل السعودية بأهل البحرين، وقال: "نحن قلب واحد، وسيتجلّى كلّ جمال هذه العلاقة في حلقات البرنامج".
ثمّ توجّه الحمود بالشكر الجزيل إلى الأستاذة سميرة إبراهيم بن رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، "على حسن استقبالها، ومناقشة كلّ ما يهمّ الأعمال الدرامية والفنية على مستوى مملكة البحرين بشكل خاصّ، وعلى مستوى الخليج بشكل عام"، مشيراً إلى أنّ "الشكر موصول أيضاً لإدارة تلفزيون البحرين، وذلك على ثقتهم بعامر الحمود شخصيّاً وبمؤسسة "ليالي ميديا""، متمنيّاً "أن تحقق هذه الشراكة في برنامج "جسر المحبة" النجاح المشترك، وأن ينال العمل إعجاب المشاهدين، فهناك تفاصيل ومفاجآت كثيرة في "جسر المحبة" سنكشف عنها لاحقاً".

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