انهيار نيرمين الفقي في عزاء والدتها

القاهرة: أحمد عاشور تصوير: شريف عبد ربه

عدد كبير من النجوم حرصوا على تأدية واجب العزاء للفنّانة نيرمين الفقي، بمناسبة وفاة والدتها، حيث أقيم العزاء في مسجد الحامدية الشاذليّة. وقد بدت نيرمين في حالة حزن شديد، إذ لم تتمالك نفسها عن الإجهاش بالبكاء في أوقات كثيرة، برغم محاولاتها المتكرّرة للتّماسك، بمساعدة صديقاتها: ريم البارودي ودنيا عبد العزيز وغيرهما.

وقد حضر لتقديم العزاء عدد كبير من أهل الفنّ، لا سيّما الفنانات اللواتي كان أبرزهنّ دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي وصابرين وميرنا المهندس وعلا رامي.

وقد شوهدت نيرمين خلال مراسم العزاء ممسكة بسبحة في يدها، وهي تدعو لوالدتها.