"رسالة" تطلق حملتها الشهرية للتبرع بالدم لصالح أطفال الدمرداش وقصر العيني

كتب : محمود عباس منذ 32 دقيقة

تحت شعار "دمي هيعيش بيه طفل تاني.. والخير دا أنا بقدمه لنفسي كمان"، ينظم نشاط "إنقاذ الحياة" التابع لجمية رسالة للأعمال الخيرية حملته الشهرية للتبرع بالدم، وأعلنت الجمعية أن هذه الحملة لها أهمية قصوى لاحتياج عيادات الأطفال بعدد من المستشفيات للدم.

وذكرت مروة عبد المقصود، المتحدث باسم رسالة، أنه من المقرر أن تتم هذه الحملة بالتعاون مع مستشفى الدمرداش وقصر العيني والمركز القومي لنقل الدم، وذلك يوم الخميس المقبل من الساعة الرابعة إلى الثامنة مساءا بفروع رسالة بالقاهرة "وعلى رأسها حلوان، المعادي، أكتوبر، الدقي، مدينة نصر، ومصر الجديدة".

وأشارت مروة، في تصريحات صحفية، إلى أن نشاط "إنقاذ الحياة" بجمعية رسالة هو نشاط للتبرع بالدم يقوم بتنظيم حملات شهرية منتظمة في الخميس الأول من كل شهر للتبرع بالدم لصالح الأطفال مرضى أنيميا البحر المتوسط وحالات الطوارئ التي تحتاج إلى دم بشكل مفاجئ، وذلك من خلال قاعدة للبيانات مسجل بها أعضاء بنك الدم المسجلين بالجمعية، إلى جانب تنظيم حملات تبرع بالدم خارج الفروع بالمساجد والجامعات والتجمعات السكنية.