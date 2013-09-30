أخبار عاجلة

«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي -
8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - 10 قتلى ونحو 20 مصاباً في إنفجارين بمحطتي مترو أنفاق في بطرسبيرج الروسية -
تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك -
ملاعب ONsport - الحلقة الكاملة - 3 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

"رسالة" تطلق حملتها الشهرية للتبرع بالدم لصالح أطفال الدمرداش وقصر العيني

Google+ Print
"رسالة" تطلق حملتها الشهرية للتبرع بالدم لصالح أطفال الدمرداش وقصر العيني "رسالة" تطلق حملتها الشهرية للتبرع بالدم لصالح أطفال الدمرداش وقصر العيني

كتب : محمود عباس منذ 32 دقيقة

تحت شعار "دمي هيعيش بيه طفل تاني.. والخير دا أنا بقدمه لنفسي كمان"، ينظم نشاط "إنقاذ الحياة" التابع لجمية رسالة للأعمال الخيرية حملته الشهرية للتبرع بالدم، وأعلنت الجمعية أن هذه الحملة لها أهمية قصوى لاحتياج عيادات الأطفال بعدد من المستشفيات للدم.

وذكرت مروة عبد المقصود، المتحدث باسم رسالة، أنه من المقرر أن تتم هذه الحملة بالتعاون مع مستشفى الدمرداش وقصر العيني والمركز القومي لنقل الدم، وذلك يوم الخميس المقبل من الساعة الرابعة إلى الثامنة مساءا بفروع رسالة بالقاهرة "وعلى رأسها حلوان، المعادي، أكتوبر، الدقي، مدينة نصر، ومصر الجديدة".

وأشارت مروة، في تصريحات صحفية، إلى أن نشاط "إنقاذ الحياة" بجمعية رسالة هو نشاط للتبرع بالدم يقوم بتنظيم حملات شهرية منتظمة في الخميس الأول من كل شهر للتبرع بالدم لصالح الأطفال مرضى أنيميا البحر المتوسط وحالات الطوارئ التي تحتاج إلى دم بشكل مفاجئ، وذلك من خلال قاعدة للبيانات مسجل بها أعضاء بنك الدم المسجلين بالجمعية، إلى جانب تنظيم حملات تبرع بالدم خارج الفروع بالمساجد والجامعات والتجمعات السكنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني

تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله