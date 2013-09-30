رجل دين سعودي: المرأة التي تقود السيارة تنجب أطفال مشوهين

قال الشيخ صالح بن سعد اللحيدان رجل الدين السعودي البارز إن قيادة المرأة للسيارة قد يضر بالمبايض ومنطقة الحوض مما قد يؤدي إلى اصابة أطفالهن “بخلل اكلينيكي”.

> ووفقا لصحيفة سبق السعودية الالكترونية، جاءت تصريحات اللحيدان ردا على حملة انتشرت على الانترنت تدعو النساء لتحدي الحظر وقيادة سياراتهن احتجاجا في 26 اكتوبر الأول.

> ونقلت الصحيفة عن اللحيدان،المستشار القضائي للجمعية الخليجية للطب النفسي، قوله إنه “إذا قادت (المرأة) السيارة لغير الضرورة… قد يؤثر ذلك عكسيا على الناحية الفسيولوجية فإن علم الطب الوظيفي الفسيولوجي قد درس هذه الناحية بأنه يؤثر تلقائيا على المبايض ويؤثر على دفع الحوض لأعلى.”

> وأضاف “لذلك نجد غالب اللاتي يقدن السيارات بشكل مستمر يأتي اطفالهن مصابين بنوع من الخلل الإكلينيكي المتفاوت لدرجات عدة.

> ولا تتصمن السيرة الذاتية للشيخ اللحيدان المنشورة على موقعه الالكتروني معلومات عن خلفية طبية ولم يستند لاي دراسات لتأكيد مزاعمه.

> ولا يوجد قانون يحظر قيادة النساء السيارات غير ان تراخيص القيادة تمنح للرجال فقط. وقد تغرم المرأة في حالة القيادة دون ترخيص، ولكن بعضهن اعتقلن وحوكمن ايضا في السابق بتهمة الاحتجاج السياسي.