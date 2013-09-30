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"لا لدستور الإخوان" تجمع توقيعات المواطنين بالتحرير لوضع دستور جديد

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"لا لدستور الإخوان" تجمع توقيعات المواطنين بالتحرير لوضع دستور جديد "لا لدستور الإخوان" تجمع توقيعات المواطنين بالتحرير لوضع دستور جديد

قام عدد من أعضاء حملة "لا لدستور الإخوان" بتنظيم فاعلية بميدان التحرير لجمع توقيعات المواطنين للمطالبة بعدم تعديل الدستور، وكتابة دستور جديد للبلاد، مساء اليوم الاثنين، ووقف أعضاء الحملة على أول شارع طلعت حرب وباب اللوق، ولوحظ إقبال من المواطنين للتوقيع على استمارة الحملة.

من جانبها قالت كريمة الغريب، مؤسس حركة لا لدستور الإخوان: نحن مع خارطة الطريق ونثق أن لجنة الخمسين لديها قدرة على وضع دستور جديد للبلاد فى المرحلة الانتقالية دون الحاجة لمدها، وأوضحت مؤسس لا لدستور الإخوان، دستور الإخوان مشوه ووضعته الجماعة لخدمة أغراضها بجانب أنه مطعون على صحة الجمعية التأسيسية التى وضعته.

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مصر 365