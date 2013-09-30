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"حماة الثورة": نرفض إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية

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"حماة الثورة": نرفض إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية "حماة الثورة": نرفض إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية

أعلن اتحاد "حماة الثورة" فى بيان أصدره منذ قليل، عن رفضه لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، مؤكدًا أن الشعب مصمم على استكمال خارطة الطريق التى وضعها مع قواته المسلحة.

وقال محمد رمضان، الأمين العام لاتحاد "حماة الثورة": "نرفض كل المحاولات التى تهدف لعرقلة خارطة الطريق ومستمرون حتى نستكمل خارطة الطريق التى وضعها الشعب المصرى وجيشه العظيم".

وأضاف رمضان فى بيان الاتحاد: "الأصوات التى تنادى الآن بـ"الرئاسة" تهدف لإسقاط الدولة فى نفس الفخ الذى وقعت فيه الدولة 2011، لذا لن نسمح لأحد باحتكار القرار ولن نسمح لأحد بفرض وصايته على الشعب المصري".

وأكد رمضان: "سنتصدى وبكل قوة لكل من تسول له نفسه عرقلة المرحلة الانتقالية لإفساد الثورة، خاصة أن هناك أصواتًا بدأت تعلو لمحاولة القفز على الثورة وسرقتها مثلما حدث فى 2011".

وتابع: "الشائعات التى أطلقت بأن الاتحاد يدعم أحد قيادات جبهة الإنقاذ غير صحيحة، ونؤكد أننا نكن كامل الاحترام لجبهة الإنقاذ ولا نشكك فى وطنية قياداتها ولكن الاتحاد لا يرى أن فى جبهة الإنقاذ أى شخص يصلح فى قيادة البلاد فى الفترة المقبلة ولذلك نهيب بالجميع التزام الصمت حتى انتهاء المرحلة الانتقالية وتغليب مصلحة الوطن".

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مصر 365