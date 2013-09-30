وفد جامعة عين شمس يبحث مع النائب العام مصير الطلاب المعتقلين

أكد الدكتور محمد الحسينى الطوخى، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الطلاب، قيام وفد من جامعة عين شمس بزيارة المستشار هشام بركات النائب العام، مشكلا من الدكتور حسين عيسى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الحسينى الطوخى، نائب رئيس الجامعة، والدكتور جميل عبد الباقى، عميد كلية الحقوق، والدكتور ياسر رزق، وكيل كلية الطب، وعدد من طلاب الاتحاد بكلية الطب، لبحث موقف الطلاب المعتصمين والمطالبة بالإفراج عنهم.

وأكد نائب رئيس الجامعة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه الزيارة جاءت من منطق سعى إدارة الجامعة للإفراج عن طلابها المعتقلين من أحداث رابعة العدوية وميدان النهضة، مؤكدًا أن النائب العام وعدهم ببحث مشكلة كل طالب على حده للإسراع فى حلها، إن لم يكونوا متهمين فى أى قضايا جنائية.