قطع المياه عن مناطق التجمع الأول والثالث ومدينة الرحاب لبدء الإصلاح

أعلنت شركة مياه القاهرة الكبرى عن قطع المياه عن مناطق التجمع الأول والثالث والخامس ومدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، "وذلك نظراً لحدوث كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسى بين رافعى 4،3 بالقاهرة الجديدة قطر 1400مم".

وأضافت الشركة أن عمليات الإصلاح ستبدأ اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين الموافق 30/9/2013 ولمدة 24 ساعة، مما يترتب عليه ضعف المياه بالأدوار السفلية وانقطاعها بالأدوار العليا بالتجمع الأول والثالث والخامس ومدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة.

وأكدت الشركة أنه تم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 على التليفون الأرضى فقط.