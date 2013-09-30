الدكتور شريف مراد عميداً لكلية العلوم جامعة القاهرة

فاز الدكتور شريف مراد، وكيل كلية العلوم بجامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بمنصب عميد الكلية، خلفًا للدكتور جمال عبد الناصر، الذى عين نائبًا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بعد انتخابات الإعادة، التى شهدتها الكلية اليوم بينه وبين الدكتور مجدى عمر، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، حيث حصل مراد على 286 صوتاً فى حين حصل الدكتور مجدى عمر على 220 صوتاً، من إجمالى 275صوتًا حضروا التصويت.

وفاز الدكتور مجدى عمر بأكثر من 70% من أصوات المعيدين بالكلية، وعلى الجانب الآخر حصل الدكتور شريف مراد على معظم أصوات الأساتذة.

تنافس على منصب عميد كلية العلوم كل من الدكتور سلامة عوف، أستاذ قسم النبات، والدكتورة ابتسام عطية، الأستاذ بقسم الفيزياء، والتى حصلت على 60 صوتًا من أصوات المرشحين.