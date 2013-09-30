أخبار عاجلة

«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي -
8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - 10 قتلى ونحو 20 مصاباً في إنفجارين بمحطتي مترو أنفاق في بطرسبيرج الروسية -
تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك -
ملاعب ONsport - الحلقة الكاملة - 3 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الدكتور شريف مراد عميداً لكلية العلوم جامعة القاهرة

Google+ Print
الدكتور شريف مراد عميداً لكلية العلوم جامعة القاهرة الدكتور شريف مراد عميداً لكلية العلوم جامعة القاهرة

فاز الدكتور شريف مراد، وكيل كلية العلوم بجامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بمنصب عميد الكلية، خلفًا للدكتور جمال عبد الناصر، الذى عين نائبًا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بعد انتخابات الإعادة، التى شهدتها الكلية اليوم بينه وبين الدكتور مجدى عمر، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، حيث حصل مراد على 286 صوتاً فى حين حصل الدكتور مجدى عمر على 220 صوتاً، من إجمالى 275صوتًا حضروا التصويت.

وفاز الدكتور مجدى عمر بأكثر من 70% من أصوات المعيدين بالكلية، وعلى الجانب الآخر حصل الدكتور شريف مراد على معظم أصوات الأساتذة.

تنافس على منصب عميد كلية العلوم كل من الدكتور سلامة عوف، أستاذ قسم النبات، والدكتورة ابتسام عطية، الأستاذ بقسم الفيزياء، والتى حصلت على 60 صوتًا من أصوات المرشحين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365