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وزير الطيران يلتقى سفير جورجيا فى مصر دعماً للحركة السياحية

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وزير الطيران يلتقى سفير جورجيا فى مصر دعماً للحركة السياحية وزير الطيران يلتقى سفير جورجيا فى مصر دعماً للحركة السياحية

فى سلسلة لقاءاته بسفراء الدول الأجنبية بمصر لبحث سبل التعاون والتنسيق من أجل عودة الحركة الجوية والسياحية إلى ، التقى وزير الطيران المدنى، المهندس عبد العزيز فاضل، ظهر اليوم الاثنين، بسفير جورجيا لدى جمهورية مصر العربية السيد أرشيل دوزياشفيلى، وذلك بمقر وزارة الطيران المدنى بالقاهرة لمناقشة سبل تشغيل خطوط جوية جديدة بين البلدين وزيادة الحركة السياحية لمصر.

وقد أبدى سفير جورجيا السيد، أرشيل دوزياشفيلى، احترامه لإرادة الشعب المصرى وثقته فى قدرة مصر على تجاوز الأزمة للمضى قدماً نحو بناء مصر جديدة.

وأضاف دوزياشويلى قائلاً أن حكومته لم تتخذ أى إجراء نحو إصدار تعليمات بشأن حظر سفر المواطنين بجورجيا إلى مصر، لأن جورجيا ومواطنيها على يقين من سلامة وأمان واستقرار جمهورية مصر العربية.

هذا وأضاف دوزياشويلى أنه يعتزم إقامة معرض للمنتجات المصرية بجورجيا لدعم وتشجيع الصناعة المصرية، حيث تقوم المصرية بالفعل بتصدير العديد من المنتجات المصرية لجورجيا منها الأثاث والجرانيت وبعض المحاصيل الزراعية.

حضر اللقاء رضوان سلام، رئيس شركة سمارت للطيران- إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى- والذى أكد من جانبه أنه سيتم دراسة الجدوى الخاصة بتشغيل خطوط طيران جديدة من وإلى جورجيا، كما وعد أيضاً بالاتصال بالعديد من وكلاء السياحة بجورجيا لبحث سبل التعاون من أجل تشغيل رحلات داخلية.

جدير بالذكر أن جورجيا قد أعلنت استقلالها عن الاتحاد السوفييتى عام 1991، وتمتلك جورجيا 6 شركات طيران وأربعة مطارات دولية ويعد مطار تبليسى الدولى أكبر هذه المطارات، ويصل تعداد السكان بجورجيا نحو 4.7 مليون نسمة تقريبا.
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مصر 365

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