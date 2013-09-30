أخبار عاجلة

«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي -
8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - 10 قتلى ونحو 20 مصاباً في إنفجارين بمحطتي مترو أنفاق في بطرسبيرج الروسية -
تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك -
ملاعب ONsport - الحلقة الكاملة - 3 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مورينيو ينهي مؤتمره الصحفي راكضا بسبب استياء من سؤال

Google+ Print
مورينيو ينهي مؤتمره الصحفي راكضا بسبب استياء من سؤال مورينيو ينهي مؤتمره الصحفي راكضا بسبب استياء من سؤال

بوخارست، (إفي): أنهى المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو اليوم مؤتمرا صحفيا بصورة مفاجئة وخرج راكضا منه وذلك بسبب سؤال لم يرق له حول عدم استدعاء لاعب الوسط البلجيكي كيفين دي بروين لمباراة ستيوا بوخارست الروماني في دوري الأبطال الأوروبي غدا الثلاثاء.

وقال مورينيو، الذي يمر بلحظة حساسة بسبب وضع فريقه حاليا في الدوري الإنجليزي وخسارته أول مباراة بدور المجموعات بدوري الأبطال أمام بازل السويسري، باستياء "دائما ما أكون أمينا لحظة اختيار التشكيل.. كيفين مجرد خيار ضمن آخرين".

وأضاف المدرب "فقط 11 لاعبا من يمكنهم اللعب بصورة أساسيا، وأنا المسئول عن اختيارهم، دي بروين لم يتم ضمه للقائمة لأسباب فنية".

وأكمل مورينيو "قبلها كنتم تسألوني عن السبب وراء عدم لعب (خوان) ماتا، الآن وبعد أن أعلنت أنه سيكون أساسيا تسألوني عن دي بروين".

وأضاف "اسألوا فرانك لامبارد فهو بجانبي وسيقول لكم أنني أرتكب أخطاء وأحاول أن أكون أمينا طوال الوقت، حينما أكون راضيا عن استعداد لاعب معين، فإنه يلعب أساسيا، كما فعلت الآن مع خوان".

وأردف مورينيو "لم يعجبني الأداء الذي قدمه كيفين أمام سويندون، لذا قررت عدم استدعاءه، دائما ما يجري الحديث عمن لا يلعبون"، لينهي بعدها المؤتمر الصحفي وينطلق راكضا وهو يقول للصحفيين "أراكم غدا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع