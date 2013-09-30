مورينيو ينهي مؤتمره الصحفي راكضا بسبب استياء من سؤال

بوخارست، (إفي): أنهى المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو اليوم مؤتمرا صحفيا بصورة مفاجئة وخرج راكضا منه وذلك بسبب سؤال لم يرق له حول عدم استدعاء لاعب الوسط البلجيكي كيفين دي بروين لمباراة ستيوا بوخارست الروماني في دوري الأبطال الأوروبي غدا الثلاثاء.

وقال مورينيو، الذي يمر بلحظة حساسة بسبب وضع فريقه حاليا في الدوري الإنجليزي وخسارته أول مباراة بدور المجموعات بدوري الأبطال أمام بازل السويسري، باستياء "دائما ما أكون أمينا لحظة اختيار التشكيل.. كيفين مجرد خيار ضمن آخرين".

وأضاف المدرب "فقط 11 لاعبا من يمكنهم اللعب بصورة أساسيا، وأنا المسئول عن اختيارهم، دي بروين لم يتم ضمه للقائمة لأسباب فنية".

وأكمل مورينيو "قبلها كنتم تسألوني عن السبب وراء عدم لعب (خوان) ماتا، الآن وبعد أن أعلنت أنه سيكون أساسيا تسألوني عن دي بروين".

وأضاف "اسألوا فرانك لامبارد فهو بجانبي وسيقول لكم أنني أرتكب أخطاء وأحاول أن أكون أمينا طوال الوقت، حينما أكون راضيا عن استعداد لاعب معين، فإنه يلعب أساسيا، كما فعلت الآن مع خوان".

وأردف مورينيو "لم يعجبني الأداء الذي قدمه كيفين أمام سويندون، لذا قررت عدم استدعاءه، دائما ما يجري الحديث عمن لا يلعبون"، لينهي بعدها المؤتمر الصحفي وينطلق راكضا وهو يقول للصحفيين "أراكم غدا".