مدرب كوبنهاجن: ريال مدريد يحتاج 5 تغييرات على التشكيل لينتفض

كوبنهاجن، (إفي) حذر مدرب كوبنهاجن الدنماركي ستالي سولباكين اليوم لاعبيه من أن ريال مدريد الإسباني الذي سيواجه فريقه يوم الأربعاء سيكون لديه رغبة عارمة في تحقيق انتفاضة تمحي الأداء السيء خلال المباريات الماضية وأخرها الخسارة من أتلتيكو مدريد في دربي العاصمة بهدف نظيف على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال سولباكين في تصريحات لموقع النادي الإلكتروني "ينتظر الفريق ضغطا كبيرا من جانب ريال مدريد الذي سيسعى لتحقيق صحوة وانتفاضة"، خلال المباراة التي ستجمع الفريقين بدوري الأبطال الأوروبي.

واعتبر المدرب ان المدير الفني للريال، الإيطالي كارلو أنشيلوتي ربما يقدم على اجراء أربع او خمس تغييرات في تشكيل الفريق باشراك كل من الويلزي جاريث بيل والفرنسي رفائيل فاران والإسباني كارباخال والكرواتي لوكا مودريتش كأساسيين.

وأضاف المدير الفني "التحدي الرئيسي سيتمثل في تحمل ضغط الفريق ككل والسرعات الفردية للاعبين".

واعتبر سولباكين أن محاولة ايقاف كريستيانو رونالدو بصورة كاملة ستكون صعبة للغاية، مشيرا إلى أن الظهيرين سيلعبان دورا هاما في منع اختراقات اللاعب البرتغالي ومنع العرضيات.

يشار إلى أن كوبنهاجن تعادل في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأبطال مع يوفنتوس الإيطالي بهدف لمثله.