استياء بمدينة أسيوط بسبب انقطاع المياه لعدة ساعات

سادت حالة من الغضب والاستياء الشديد بين اهالى حى شرق اسيوط بسبب انقطاع المياه لفترة طويلة ،اثر حدوث عطل مفاجىء بخط الطرد الرئيسى .

> وقال مسئولون بمحافظة أسيوط أنه جارى اجراء اصلاح عطل مفاجىء بخط الطرد الرئيسى بمنطقة البركة والذى استلزم قطع المياه لساعات لحين الانتهاء من الاصلاح مشيرين الى أنه جار توصيل مياه عذبة للاهالى لسد الحاجة.