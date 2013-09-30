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ممثل الأمم المتحدة بلبنان يطلع رئيس الوزراء على نتائج اجتماعات نيويورك

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ممثل الأمم المتحدة بلبنان يطلع رئيس الوزراء على نتائج اجتماعات نيويورك ممثل الأمم المتحدة بلبنان يطلع رئيس الوزراء على نتائج اجتماعات نيويورك

أطلع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى لبنان ديريك بلامبلى اليوم الاثنين، رئيس الوزراء اللبنانى المكلف بتشكيل تمام سلام، على نتائج اجتماع نيويورك الدولى لدعم لبنان الذى عقد على هامش أعمال الأمم المتحدة.

وقال بلامبلى فى تصريح عقب اللقاء إنه أطلع سلام على نتائج اجتماعات نيويورك الأسبوع الماضى، وخصوصًا اجتماع دول دعم لبنان، الذى شارك فيه وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن والاتحاد الأوروبى ودول عربية، مضيفًا أن اللقاء تناول شرحًا لوسائل الدعم التى اتخذت بالنسبة إلى لبنان ومؤسسات الدولة وضرورة تحييد لبنان عن الأزمة الحالية، والحوار الذى دار حول مساعدة لبنان على المحور الإنسانى والتربوى والأمنى، واعتقد أنها رسائل مشتركة قوية".

وأضاف: "تحدثنا أيضًا، عن الحكومة الجديدة، التى كانت محور تأييد الدول فى اجتماع نيويورك التى أجمعت بشدة على الضرورة الملحة لقيام حكومة قادرة على معالجة التحديات الأمنية والإنسانية والتربوية المتعددة التى تواجه لبنان".

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مصر 365

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