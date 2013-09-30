الحزب الحاكم بالسودان يطالب المجتمع الدولى بدعم حقوق الإنسان

طالب حزب "المؤتمر الوطنى" الحاكم بالسودان، المجتمع الدولى بالوفاء بالتزاماته فى دعم وبناء القدرات بمجال حقوق الإنسان، ورحب بالقرار الصادر من مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والخاص بالإبقاء على ولاية الخبير المستقل بالسودان.

وقال أمين أمانة المنظمات بحزب المؤتمر الوطنى، عادل عوض سلمان، فى تصريح اليوم الاثنين، إن هذا القرار يؤكد تعاون السودان مع المنظمة الدولية، موضحًا أن هناك تطورات كبيرة حدثت فى مجال حقوق الإنسان بالسودان، من خلال الآليات التى تم إنشاؤها، إضافة إلى إجازة الخطة العشرية.

وأوضح سلمان، أن السودان كان يأمل من خلال التحسن الذى جرى فى هذا الإطار، الخروج من الإجراءات الاستثنائية فى مجال حقوق الإنسان، ورفعها بشكل كامل.

كما أشاد المسئول الحزبى السودانى بمواقف الكتل العربية والأفريقية والإسلامية والدول الصديقة التى ساندت بلاده فى اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الأخيرة بجنيف، وأكد التزام السودان بتحسين صورة حقوق الإنسان، للخروج من الإجراءات الاستثنائية التى يمر بها حاليًا.