المرصد السورى: انفجار معمل لتصنيع الصواريخ فى حلب

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان نقلاً عن نشطاء أن تفجيرا وقع فى مدينة "الحسكة" شمال شرق سوريا، حيث قال فى بيان صحفى إن "تفجيرا حصل فى الحسكة ناجم عن تفجير أحد عناصر الدفاع الوطنى الموالى للنظام لدراجة نارية أمام مربع أمنى يضم الأمن العسكرى وفرع حزب البعث".

وأضاف نشطاء لـ"المرصد السورى": "وردت أنباء عن مقتل عنصرين من القوات النظامية والدفاع الوطنى وإصابة ما لا يقل عن اثنين".

وقال المرصد إن معملا للكتائب المقاتلة فى ريف مدينة "الباب" بمحافظة حلب شمال سورية كان يستخدم لتصنيع القذائف والصواريخ انفجر، وإن هناك معلومات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من مقاتلى الكتائب المقاتلة.

وأضاف أن الكتائب المقاتلة استهدفت بعدد من الصواريخ محلية الصنع، تمركزات ومواقع للقوات النظامية فى قرية "عزيزة" بحلب، فيما لم ترد معلومات عن حجم الخسائر فى صفوف القوات النظامية.

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