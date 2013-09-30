أخبار عاجلة

«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي -
8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - 10 قتلى ونحو 20 مصاباً في إنفجارين بمحطتي مترو أنفاق في بطرسبيرج الروسية -
تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك -
ملاعب ONsport - الحلقة الكاملة - 3 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المرصد السورى: انفجار معمل لتصنيع الصواريخ فى حلب

Google+ Print
المرصد السورى: انفجار معمل لتصنيع الصواريخ فى حلب المرصد السورى: انفجار معمل لتصنيع الصواريخ فى حلب

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان نقلاً عن نشطاء أن تفجيرا وقع فى مدينة "الحسكة" شمال شرق سوريا، حيث قال فى بيان صحفى إن "تفجيرا حصل فى الحسكة ناجم عن تفجير أحد عناصر الدفاع الوطنى الموالى للنظام لدراجة نارية أمام مربع أمنى يضم الأمن العسكرى وفرع حزب البعث".

وأضاف نشطاء لـ"المرصد السورى": "وردت أنباء عن مقتل عنصرين من القوات النظامية والدفاع الوطنى وإصابة ما لا يقل عن اثنين".

وقال المرصد إن معملا للكتائب المقاتلة فى ريف مدينة "الباب" بمحافظة حلب شمال سورية كان يستخدم لتصنيع القذائف والصواريخ انفجر، وإن هناك معلومات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من مقاتلى الكتائب المقاتلة.

وأضاف أن الكتائب المقاتلة استهدفت بعدد من الصواريخ محلية الصنع، تمركزات ومواقع للقوات النظامية فى قرية "عزيزة" بحلب، فيما لم ترد معلومات عن حجم الخسائر فى صفوف القوات النظامية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365