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بالصور| جمعية عياش للطفولة تحتفل ببدء العام الدراسي لخمسين طالبا

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بالصور| جمعية عياش للطفولة تحتفل ببدء العام الدراسي لخمسين طالبا بالصور| جمعية عياش للطفولة تحتفل ببدء العام الدراسي لخمسين طالبا

كتب : هشام أمين الإثنين 30-09-2013 18:18

نظمت جمعية عياش للطفولة التي يرأسها الفنان رامي عياش، حفل عشائها الخيري السنوي في مجمع "VCC" في بعقلين مسقط رأس عياش، بهدف جمع التبرعات لخمسين طالبا من كافة المدارس الشوفية لتغطية تكاليف عامهم الدراسي بدءا بالأقساط المدرسية مرورا بالكتب وصولا إلى مصاريف النقل.

وقد احيا السهرة كل من رامي عياش، سارة الهاني، ونادر الاتات، إيمانا منهم بقضية الجمعية وتشجيعا لأعمالها الخيرية الإنسانية، وذلك بحضور رؤساء بلديات بعقلين والمناطق المجاورة ووجوه أمنية واجتماعية وإعلامية بارزة.

وافتتح الحفل بالنشيد الوطني اللبناني قبل أن تلقي مديرة الجمعية داليدا عياش كلمتها التي أكدت خلالها ضرورة مسح دمعة كل طفل محتاج متمنية أن تتمكن الجمعية في العام المقبل من تغطية الأقساط المدرسية لأكبر عدد من الطلاب في لبنان.

من جانبه، ألقى نائب رئيس الجمعية الدكتور ناصيف فرحات كلمته مرحبا بالحضور ومثنيا على كرمهم وعطاءاتهم، مؤكدا على فخر بعقلين ومنطقة الشوف بنجم صاحب أيادٍ بيضاء هو رامي عياش آمن بهذه الجمعية ووضع لها كل طاقاته وإمكاناته.

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