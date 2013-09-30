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بالصور| فنانات وأبنائهن حرصوا على ارتداء نفس الملابس

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بالصور| فنانات وأبنائهن حرصوا على ارتداء نفس الملابس بالصور| فنانات وأبنائهن حرصوا على ارتداء نفس الملابس

كتب : مروة مدحت الإثنين 30-09-2013 18:19

حرصت كثيرات من الفنانات على إظهار أبنائهن بمظهر جيد، واخيار ما يرتدونه بدقة، إما حرصا منهن أن يكونوا متألقين مثلهن أو حرصا من الأبناء على تقليد أبائهم وأمهاتهم في ارتداء نوع الملابس نفسه.

وكانت أول من ظهرت برفقة ابنتها وهما ترتديان نفس الملابس، كانت مغنية البوب الشهيرة مادونا البالغة من العمر 55 عاما، وظهرت برفقتها ابنتها صاحبة الـ16 عاما، لورديس، وارتديا أزياء رياضية مكونة من بنطال أسود ويعلوها جاكيت جلدي.

ولم تكن مادونا وابنتها، المثال الوحيد على ذلك، حيث ظهرت الممثلة كيت بيكنسيل، صاحبة الـ40 عاما، وابنتها لي لى مو شين، 14 عاما، وكلا منهما كانت ترتدي فستانا أسود ذا كتف واحد.

وظهرت النجمة نيكول ريتشي، 32 عاما، وهي تحمل ابنها الصغير، وكان كلا منهما يرتدي قبعة فوق رأسه وبنطالا أسود، أما سيرافنيا أفليك فقد ظهرت برفقة ابتها مرتديتين نفس "التيشرت" المقلم بالأبيض والأسود.

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