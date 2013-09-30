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تعليمات خاصة لمرضى القلب والسكر عن خلع الأسنان

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تعليمات خاصة لمرضى القلب والسكر عن خلع الأسنان تعليمات خاصة لمرضى القلب والسكر عن خلع الأسنان

قال الدكتور يحيى جاد الرب رمضان، أستاذ ورئيس قسم التركيبات بجامعة الأزهر، إنه عند خلع الأسنان يجب على الطبيب أن يتأكد من عدم إصابة المريض بمرض الضغط أو السكر أو الكبد، لأن مريض الكبد يجب أن يراجع الطبيب الخاص به لعدم حدوث نزيف، نظرا لنقص فيتامين "ك" فى الدم، أما بالنسبة لمريض السكر وارتفاع ضغط الدم يتم استخدام بنج مخصوص لهما يكون خالٍ من الأدرنالين، لأنه يزيد من ارتفاع ضغط الدم.
> وأضاف أستاذ ورئيس قسم التركيبات فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن بعد خلع الأسنان للمريض العادى، يجب وضع قطعة من القطن لمدة ساعة على الجرح وليس داخلة ثم يتم المضمضة بماء بارد مع الملح حتى تساعد على شد اللثة، مؤكدا على وضع القطن جيدا على الجرح والضغط عليه حتى يملأ الدم الجرح ويبدأ بالتجلط ثم يترسب الكالسيوم ويتحول التجلط إلى عظام.
> أشار جاد الرب إلى أن المرضى المصابين بعيوب خلقية فى القلب، أو سبق لهم إجراء عمليات جراحية به يجب أن يأخذوا 2 جرام من المضاد الحيوى قبل خلع الأسنان بساعتين لوجود ميكروب يسير مع تيار الدم يضر بالقلب ويسبب حمى روماتيزمية.
> لذلك يوصى باتباع التعليمات التى يجب أن يتم تنفيذها بعد خلع الأسنان وهى الامتناع لمدة يومين أو ثلاثة عن استخدام المضمضة مع عدم التدخين وعدم شرب مشروبات دافئة.

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