اللجوء إلى النصابين والدجالين يزيد من آلام الظهر

أمراض العمود الفقرى من أكثر الأمراض انتشارا فى مصر، ويعتمد البعض فى علاجها على المشاهير حتى إذا كانوا غير أطباء وهو ما يحذر منه.

قال الدكتور ضياء السيد أخصائى أمراض العظام وجراحة اليد، مشيرا إلى أن معرفة سبب آلام الظهر هى أهم خطوة فى العلاج، إلا أن بعض المرضى يلجأون إلى بعض الشيوخ والذين تتعدد علاجاتهم ما بين شيخ يدلك بعصا خشبية أو ما بين من يصنع ما يسمى بالخزام، حيث يقوم بعمل فتحة فى الجلد ووضع سلك معدنى فى هذه الفتحة وتكون أسفل الظهر أو بجوار الأذن، ومنهم من يقوم بعمل قطع العصب عند أعرابى.

وعندما يأتى المريض إلى الطبيب تكون حالته قد تدهورت بسبب العلاجات البدائية التى عانى منها، ويبدأ رحلة معاناة أخرى فبعد أن كان يشكو من الآلام بالظهر أصبح يعانى من مضاعفات الخزامن حيث يمكن لتلك الطريقة أن تسبب خللا بالعمود الفقرى أو انتشار الأمراض الفيروسية.

أما عملية قطع العصب فإنه تسبب فى فقدان الإحساس بالقدم ومع ذلك تستمر آلام الظهر لأنه لا يعالجها.

ونصح ضياء قراء "اليوم السابع" بألا يقعوا فريسة مدعى الطب مع الثقة بالطبيب الذى يقوم بالعلاج مهما طالت مدة العلاج.