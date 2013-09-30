تناول البصل يقى من الأمراض ويفيد البشرة ويضبط معدل السكر فى الدم

رغم أهمية البصل، إلا أن هناك أشخاص لا يستطيعون تناول أى نوع من أنواعه سواء الأخضر أو البصل المستدير العادى مادام نيئا.

أكد الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، أن البصل له من القيمة الغذائية ما يجعله من أهم الأغذية التى يجب أن يحرص الإنسان على تناولها بشكل منتظم حتى يستفيد بانتظام من عناصرها.

وأشار إلى أن كثيرا من الناس ينفرون من تناول البصل ويجب حل هذه المشكلة بسلق البصل، أو بالعمل على سلق كميات زائدة منه بداخل كل طعام ودون تقطيع البصلة حتى يمكن للشخص الاستفادة من عناصرها.

كما يمكن أيضا شوى البصل فى الفرن أو على الشواية حتى يكون طعمه أخف وطأة، مما لو كان نيئا، كما أنه لا يترك أثرا فى الفم إذا تم تناوله بهذه الطريقة.

فالبصل يحتوى على عناصر تعمل على زيادة قدرة الجسم على مواجهة الأمراض وتكوين مناعة طبيعية ضدها، وكذلك يمكنه ضبط معدل السكر فى الدم كما أن له فوائد مهمة للبشرة ومقاومة الجسم للبرد والأنفلونزا، لذا يجب تناوله بأى شكل من الأشكال.