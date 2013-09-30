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سيدة تضع 5 توائم بأسيوط

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سيدة تضع 5 توائم بأسيوط سيدة تضع 5 توائم بأسيوط

وضعت ربة منزل، من قرية الغريب التابعة لمركز ساحل سليم بأسيوط "اليوم" 5 أطفال من بينهم بنت و4 ذكور بعد 7 أشهر من الحمل، بعد إجراء عملية جراحية قيصرية.

وقالت الأم التى تسمى أسمهان- 25عاما- أنها لديها بنتين هما "سلمى، ملك" وأنها عانت أشد المعاناة فى هذا الحمل الذى جعلها تقوم بعملية ربط عنق الرحم فى الشهر الرابع من حملها، ومع اقتراب الولادة وضعت تحت الرعاية الكاملة حتى وضعت أبناءها.

ومن جهتها قالت منال جابر عبد العاطى، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة الأزهر، إن الحالة الطبية للأولاد الذكور جيدة، ولكن الأنثى تعانى من ضعف بسيط، وتم وضعهم جميعا فى حضانات لاكتمال عملية النمو الطبيعية.

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مصر 365