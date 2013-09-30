بيان اللجان الشعبية بالفيوم ردا على إقرار لجنة الخمسين بعودة مجلس الشورى

أصدرت اللجان الشعبية بمركز أطسا بالفيوم بيانا، ردا على إقرار لجنة نظام الحكم فى لجنة الخمسين عودة مجلس الشورى، وقال البيان بدلا من أن تثبت لجنة الخمسين أنها جاءت لتعبر عن طموحات الشعب المصرى فى دستور يحافظ على حقوقهم، وأموالهم ومستقبلهم تفاجأنا اليوم لجنة نظام الحكم بالإبقاء على مجلس الشورى الذى مازلنا نتساءل هل ما يقرب من 500 عضو فى مجلس الشعب و54 ألف عضو مجلس شعبى محلى ليسوا قادرين على الرقابة على أموال الشعب، وحقوقة حتى يضاف إليهم مجلس آخر لا نفهم ماهى الحاجة إليه، وهو إهدار مال غير مقبول، ونحن فى مرحلة بناء بلد يحتاج إلى توفير كل جنيه لبنائه.

وطالبت اللجان الشعبية فى بيانها لجنة نظام الحكم، بأن تترك المكاتب، والعاصمة قليلا وتنزل المحافظات، والقرى والنجوع لتسمع من الشعب رأيه فى مجلس لا يريده، ولعل نسب الإقبال على انتخابات الشورى السابقة، والتى كانت هزيلة جدا خير شاهد ودليل.