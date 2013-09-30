أخبار عاجلة

«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي -
8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - 10 قتلى ونحو 20 مصاباً في إنفجارين بمحطتي مترو أنفاق في بطرسبيرج الروسية -
تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك -
ملاعب ONsport - الحلقة الكاملة - 3 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اتحاد تنمية مصر يعقد مؤتمره السنوى الثالث بحضور محافظ الوادى الجديد

Google+ Print
اتحاد تنمية مصر يعقد مؤتمره السنوى الثالث بحضور محافظ الوادى الجديد اتحاد تنمية مصر يعقد مؤتمره السنوى الثالث بحضور محافظ الوادى الجديد

عقد اتحاد تنمية مؤتمره السنوى الثالث، أمس الأحد، بمقر قاعة الدكتور سيد سيف بالداخلة، بعنوان "تفعيل دور المشاركة المجتمعية من أجل تنمية مصر"، والذى حضره اللواء محمود خليفة، محافظ الوادى الجديد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، حيث ناقش المؤتمر عدة محاور طرحها الاتحاد ومنها ضرورة سد الفجوة بين الشباب والقائمين على منظمات العمل المدنى والجمعيات الأهلية والسلطة التنفيذية فى كافة المواقع، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية فى المشروعات الخدمية والتنموية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، والاهتمام بالمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية ومشاركة الجمعيات الأهلية فى وضع الخطط التنفيذية، بما يحقق التنمية الحقيقية على أرض المحافظة.

وفى نهاية المؤتمر قام الاتحاد بتكريم عدد من الشخصيات من أبناء المحافظة حيث تم تكريم سيد محمود، رئيس مركز الداخلة، كأفضل رئيس مركز على مستوى المراكز الخمس، وسيد سنوسى، أفضل رئيس جمعية تنمية مجتمع محلى، وسفينة النجار، كأفضل حرفى، والمسعف أحمد سنوسى، لأمانته فى أثناء العمل، وآخرين، وذلك فى إطار هدف ورؤية ورسالة الاتحاد بالعمل المجتمعى بعيدا عن السياسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله

تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك

تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري

تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر "

تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر "