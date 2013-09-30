اتحاد تنمية مصر يعقد مؤتمره السنوى الثالث بحضور محافظ الوادى الجديد

عقد اتحاد تنمية مصر مؤتمره السنوى الثالث، أمس الأحد، بمقر قاعة الدكتور سيد سيف بالداخلة، بعنوان "تفعيل دور المشاركة المجتمعية من أجل تنمية مصر"، والذى حضره اللواء محمود خليفة، محافظ الوادى الجديد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، حيث ناقش المؤتمر عدة محاور طرحها الاتحاد ومنها ضرورة سد الفجوة بين الشباب والقائمين على منظمات العمل المدنى والجمعيات الأهلية والسلطة التنفيذية فى كافة المواقع، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية فى المشروعات الخدمية والتنموية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، والاهتمام بالمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية ومشاركة الجمعيات الأهلية فى وضع الخطط التنفيذية، بما يحقق التنمية الحقيقية على أرض المحافظة.

وفى نهاية المؤتمر قام الاتحاد بتكريم عدد من الشخصيات من أبناء المحافظة حيث تم تكريم سيد محمود، رئيس مركز الداخلة، كأفضل رئيس مركز على مستوى المراكز الخمس، وسيد سنوسى، أفضل رئيس جمعية تنمية مجتمع محلى، وسفينة النجار، كأفضل حرفى، والمسعف أحمد سنوسى، لأمانته فى أثناء العمل، وآخرين، وذلك فى إطار هدف ورؤية ورسالة الاتحاد بالعمل المجتمعى بعيدا عن السياسة.