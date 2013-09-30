حق الرد.. جاسكو: يوسف البدرى منقطع عن العمل ومصنف عميل خطر من قبل البنك المركزى

أكدت شركة جاسكو أن ما ورد على لسان يوسف البدرى عضو تيار الاستقلال هو إثارة الرأى العام بقصد ابتزاز شركة جاسكو التى يعمل بها للحصول على إجازة بدون أجر على خلاف أحكام القانون للأسباب الآتية: أولا، أن المذكور كان عضوا بمجلس الشعب المنحل ومنقطع عن العمل بشركة جاسكو بدون سند قانونى أو مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متصلة.

وحاول المذكور الحصول على إجازة بدون أجر من الشركة إلا أنه حاصل على قرض من البنك الوطنى المصرى ورفض البنك حصوله على الإجازة إلا بعد سداد القرض المستحق عليه والبالغ قدرة 140 ألف جنيه نظرا لأنه مصنف عميل خطر من قبل البنك المركزى.

كما أن المذكور يدعى المرض المتكرر وحصل على إجازات مرضية بمقتضى شهادات غير صحيحة خلال فترة عمله بشركة جاسكو وحتى الآن.

وأضافت الشركة أنه إما بخصوص نظام علاج العاملين بشركة جاسكو فهو محكوم بلوائح قطاع البترول، بالإضافة إلى مساهمة العاملين فى موزانة العلاج المعتمدة بالشركة.

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