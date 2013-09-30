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مسلحون يستولون على قاعدة للجيش اليمنى ويقتلون ثلاثة جنود

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مسلحون يستولون على قاعدة للجيش اليمنى ويقتلون ثلاثة جنود مسلحون يستولون على قاعدة للجيش اليمنى ويقتلون ثلاثة جنود

قال مسئول عسكرى اليوم الاثنين إن مسلحين يعتقد إنهم من تنظيم القاعدة ويتخفون فى زى رجال الأمن استولوا على قاعدة عسكرية فى مدينة المكلا فى جنوب شرق اليمن وقتلوا ثلاثة جنود على الأقل وان القوات الخاصة فى طريقها إلى القاعدة للعمل على استعادتها من أيديهم.

وقال المسئول، إن عشرات المتشددين اقتحموا مقر قيادة الفرقة الثانية بالجيش اليمنى فى المكلا واحتجزوا بعض العسكريين، وأصيب ما لا يقل عن ستة أشخاص.

وأضاف "سببوا ارتباكا لأن الجنود فى القاعدة ظنوا أنهم يتعرضون لهجوم من أفراد الأمن المركزى".

وتابع أن أفرادا من القوات الخاصة نقلوا جوا من صنعاء إلى المكلا لتنفيذ عملية لاستعادة القاعدة.

وقال أحد السكان انه سمع دوى عدة انفجارات وان الجيش طوق المنطقة المؤدية إلى القاعدة العسكرية، وأضاف أن الجيش طلب من سكان ما يزيد على 50 منزلا فى محيط القاعدة الجلاء عن بيوتهم.

ويخوض اليمن معركة ضد واحد من أنشط فروع تنظيم القاعدة يعرف باسم تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب وقام هذا التنظيم بعدة محاولات فاشلة لمهاجمة أهداف أمريكية من بينها طائرات ركاب.

ويوم 20 سبتمبر قتل مسلحون يشتبه فى إنهم متشددون من القاعدة عشرات من جنود الجيش والشرطة فى هجمات فى جنوب البلاد وصفها المسئولون بأنها أكثر الهجمات دموية منذ ما يزيد على العام.

وقتل عشرات من ضباط الجيش والأمن اليمنيين فى العامين الأخيرين كثيرون منهم بتفجير قنابل زرعت فى سياراتهم أو بإطلاق النار عليهم من سيارات مسرعة ونسبت أغلب هذه الهجمات إلى القاعدة فى جزيرة العرب أو جماعات مرتبطة بها.

ودفعت معلومات مخابرات أشارت إلى هجوم وشيك لتنظيم القاعدة فى جزيرة العرب الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى إلى إغلاق كثير من سفاراتها فى الشرق الأوسط وإفريقيا واسيا بصفة مؤقتة الشهر الماضى.

وانتهز المتشددون الفوضى السياسية فى اليمن إثناء انتفاضات الربيع العربى عام 2011 للسيطرة على بعض البلدات والمناطق المحيطة بها فى جنوب البلاد.

وطردتهم القوات اليمنية منها بمساعدة الولايات المتحدة وتفرقوا فى مجموعات صغيرة انتشرت فى أنحاء المناطق الجنوبية الوعرة.

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مصر 365