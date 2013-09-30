وزير الخارجية السورى لـ"الأمم المتحدة": نواجه إرهابيين يأكلون قلوب البشر

قال وزير الخارجية السورى، وليد المعلم، اليوم الاثنين، فى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن نظامه يخوض حربا ضد إرهابيين مرتبطين بتنظيم القاعدة يأكلون قلوب البشر ويقطعون أوصال الأشخاص وهم أحياء ليرسلوا بها إلى عائلاتهم.

وقال المعلم، إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عرقلت تسمية الجناة الحقيقيين فى الهجمات بالأسلحة الكيماوية، وكان الرئيس الأمريكى باراك أوباما قال أمام الجمعية العامة الأسبوع الماضى إن النظام السورى يقف وراء الهجوم بالأسلحة الكيماوية فى شهر أغسطس الذى أسفر عن مقتل المئات وأثار تهديدات بتوجيه ضربة عسكرية أمريكية.

وزعم المعلم أيضاً، أن "الإرهابيين" الذين يقاتلون النظام يتم إمدادهم بالأسلحة الكيماوية، لكنه لم يذكر الجهة التى تزودهم بتلك الأسلحة.