مجلس الزنتان الليبى يحمل أهالى "ورشفانة" مسئولية رئيس التحرير المختطف

حمّل المجلس المحلى لمدينة الزنتان الليبية، اليوم الاثنين، أهالى منطقة (ورشفانة) مسئولية المحافظة على سلامة رئيس تحرير صحيفة الرواسى المختطف، الطاهر عمران التركى، وتسليمه إلى أهله.

وأكد المجلس، فى بيان له، اليوم الاثنين، أن المساس بالتركى يعتبر مساسًا بجميع ثوار 17 فبراير، مطالبًا أجهزة الدولة بالوقوف على مسئولياتها وحماية الأبرياء والتدخل لوضع حد لهذه التجاوزات.

مشددًا على أن المجلس المحلى سيسلك جميع الطرق المتاحة لإنهاء معاناة المخطوف.

يشار إلى أن رئيس تحرير صحيفة الرواسى الطاهر التركى تم اختطافه والاعتداء عليه بالسلاح، مما أدى إلى إصابة قدمه بطلق نارى أثناء مروره بالطريق العام العزيزية- الجبل الغربى، الجمعة الماضية.