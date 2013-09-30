قتيلان في اقتحام مسلحين لمقر عسكري في جنوب اليمن

كتب : أ ف ب الإثنين 30-09-2013 16:07

اقتحم مسلحون يرتدون ثيابا عسكرية ويعتقد أنهم من تنظيم القاعدة، اليوم، مقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية في المكلا بمحافظة حضرموت في جنوب شرق اليمن، ما أسفر عن قتيلين على الأقل، بحسب مصادر سياسية وأمنية.

وفجر انتحاري سيارة كان يقودها عند مدخل المقر قبل أن يقتحم عشرات المسلحين بثياب القوات اليمنية الخاصة المقر ويسيطرون عليه محتجزين عددا من الموظفين والضباط لاسيما قائد المنطقة اللواء محسن ناصر قاسم حسن الذي لا يزال مصيره مجهولا.

وأكدت مصادر أمنية وسياسية متطابقة لوكالة فرانس برس أن المسلحين الذين يعتقد أنهم من القاعدة اقتحموا المكان على متن أربع سيارات عسكرية وسيارتين مدنيتين، وقد أسفر الانفجار والاشتباكات عن قتيلين وأربعة جرحى على الأقل في صفوف قوات الجيش.

ويقع المقر في منطقة معزولة على منحدر يطل على البحر.

وقال مصدر عسكري "إنها عملية سيكون ثمنها باهظا".

وأعرب عن اعتقاده أن المهاجمين "من تنظيم القاعدة".