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جماهير الاتحاد تتعجب من غياب الموهوب عسيري

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جماهير الاتحاد تتعجب من غياب الموهوب عسيري جماهير الاتحاد تتعجب من غياب الموهوب عسيري

حالة من الدهشة تسيطر على جماهير الاتحاد بسبب إبعاد المدير الفني للفريق بينات، للاعب عبدالفتاح عسيري عن المشاركة الأساسية في المباريات الأخيرة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "عكاظ" تفاجأت جماهير العميد بالغياب غير المبرر للاعب عبدالفتاح عن تشكيلة الفريق الاتحادي على الرغم من الإمكانيات الفنية العالية والسرعة والمهارة التي يمتلكها اللاعب.

الجماهير الاتحادية تساءلت عن أسباب غياب عسيري أعقاب مباريات الفتح والهلال والتعاون مؤخرا، حيث يتواجد ضمن قائمة الفريق الأولمبي الاتحادي في الوقت الذي يحتاجه الفريق الأول فنيا.

وتتمنى الجماهير الاتحادية، رؤية العسيري في لقاء الدربي يوم الجمعة المقبل أمام أهلي جدة ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي.

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