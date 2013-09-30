أخبار عاجلة

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي -
8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - 10 قتلى ونحو 20 مصاباً في إنفجارين بمحطتي مترو أنفاق في بطرسبيرج الروسية -
تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك -
ملاعب ONsport - الحلقة الكاملة - 3 أبريل 2017 -
استخدام قنبلة بدائية الصنع في تفجير سان بطرسبرج -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

بعد غياب.. عمرو دياب يطل على جمهوره عبر "روتانا موسيقى" الخميس المقبل

Google+ Print
بعد غياب.. عمرو دياب يطل على جمهوره عبر "روتانا موسيقى" الخميس المقبل بعد غياب.. عمرو دياب يطل على جمهوره عبر "روتانا موسيقى" الخميس المقبل

كتب : خالد جمال الإثنين 30-09-2013 15:54

تعرض قناة "روتانا موسيقى"، مساء الخميس المقبل، بشكل حصري، العمل المصوّر الجديد للنجم ، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت ولبنان، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت .

وكما هي العادة، فكليب "الليلة" سينقل المشاهدين ومحبي هذا الفنان المتجدد دومًا إلى عالم من الألوان والفرح، في أجواء من رؤية الفنان عمرو دياب نفسه ومن إخراج مايكل برنارد.

وتمّ تصوير الكليب في جزيرة "‏ميكونوس"‬ ‫في ‏اليونان مع عدد من الراقصين المحترفين وفي أجواء بحرية احتفالية.

أما أغنية "الليلة" فهي من كلمات تامر حسين وألحان عمرو طنطاوي وتوزيع أسامة الهندي.

وكانت شركة "روتانا" المنتجة للألبوم، قررت عرض الكليب أولًا وبخطوة جديدة في جميع دور العرض السينمائية الكبرى في مصر، أتت في إطار الحملة الدعائية للكليب وللألبوم الجديد لفنانٍ حمل الأغنية العربية إلى سماء النجاحات المتتالية التي لم تفارق يومًا مسيرته المتألقة.

يشار إلى أنه يمكن للجميع رؤية كليب "الليلة" الذي هو من إنتاج شركة "روتانا" ابتداءً من اليوم، عبر القناة الخاصة بروتانا على موقع "يوتيوب"، تمهيدًا لعرضه التلفزيوني الأول مساء الخميس عبر قناة "روتانا موسيقى" وشبكة قنوات روتانا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله

تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك

تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري

تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر "

تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر "