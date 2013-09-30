بعد غياب.. عمرو دياب يطل على جمهوره عبر "روتانا موسيقى" الخميس المقبل

كتب : خالد جمال الإثنين 30-09-2013 15:54

تعرض قناة "روتانا موسيقى"، مساء الخميس المقبل، بشكل حصري، العمل المصوّر الجديد للنجم عمرو دياب، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ولبنان، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

وكما هي العادة، فكليب "الليلة" سينقل المشاهدين ومحبي هذا الفنان المتجدد دومًا إلى عالم من الألوان والفرح، في أجواء من رؤية الفنان عمرو دياب نفسه ومن إخراج مايكل برنارد.

وتمّ تصوير الكليب في جزيرة "‏ميكونوس"‬ ‫في ‏اليونان مع عدد من الراقصين المحترفين وفي أجواء بحرية احتفالية.

أما أغنية "الليلة" فهي من كلمات تامر حسين وألحان عمرو طنطاوي وتوزيع أسامة الهندي.

وكانت شركة "روتانا" المنتجة للألبوم، قررت عرض الكليب أولًا وبخطوة جديدة في جميع دور العرض السينمائية الكبرى في مصر، أتت في إطار الحملة الدعائية للكليب وللألبوم الجديد لفنانٍ حمل الأغنية العربية إلى سماء النجاحات المتتالية التي لم تفارق يومًا مسيرته المتألقة.

يشار إلى أنه يمكن للجميع رؤية كليب "الليلة" الذي هو من إنتاج شركة "روتانا" ابتداءً من اليوم، عبر القناة الخاصة بروتانا على موقع "يوتيوب"، تمهيدًا لعرضه التلفزيوني الأول مساء الخميس عبر قناة "روتانا موسيقى" وشبكة قنوات روتانا.