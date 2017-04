مهرجان دبي يختار 6 أفلام للمشاركة في مسابقة "سينما العالم"

كتب : نجلاء أبو النجا منذ 15 دقيقة

أعلن "مهرجان دبي السينمائي الدولي"، اليوم، عن ستة من أفلام برنامج "سينما العالم"، التي ستعرض ضمن البرنامج الرسمي للمهرجان، في الفترة من 6 - 14 ديسمبر المقبل، وتضمّ القائمة أفلامًا لكبار المخرجين العالميين، حصدت عددًا من الجوائز، ونالت إعجاب الجمهور والنقاد، حول العالم.

ومن الأفلام المُقرر عرضها هذا العام فيلم "الماضي"، للمخرج الإيراني أصغر فرهادي، صاحب الفيلم الفائز بأوسكار أفضل فيلم أجنبي "انفصال"، ويروي فيلم "الماضي" قصة علي مصطفى، الذي يسافر من طهران إلى باريس لإتمام إجراءات طلاقه، ليتورط في مشاكل زوجته السابقة، الفرنسية الجنسية، التي تلعب دورها الممثلة بيرينيس بيجو، بطلة فيلم "الفنان" (The Artist)، والتي حصدت جائزة أفضل ممثلة عن دورها في هذا الفيلم في مهرجان "كان"، الذي يُتوقع له المزيد من النجاحات هذا العام.

أما المخرج الكندي جاسون ريتمان، صاحب "في الهواء" Up in the Air، و"جونو" Juno، فيقدم في أحدث أعماله مزيجاً بين التشويق والغموض في قالب عاطفي بعنوان "عيد العمّال"، وعُرض الفيلم أول مرة خلال هذا الشهر، واعتُبر واحداً من أهم الأفلام، والأفضل في مسيرة المخرج جاسون ريتمان، الفيلم من بطولة الممثلة كيت وينسلت والممثل جوش برولين، ويدور حول "هنري"، فتى في الثالثة عشرة من عمره، يلعب دوره الوجه الجديد "جاتلين جريفيث"، الذي يقاوم تطلعات سنّ المراهقة، وفي الوقت ذاته يكافح من أجل رعاية أمه المنعزلة "أديل". وبينما يقوم الفتى وأمه بالتبضّع استعداداً للعودة إلى المدرسة، يلتقيان بـ"فرانك"، رجل يثير الرهبة والخوف من أول وهلة، لكنه على ما يبدو في حاجة ماسة إلى المساعدة، وبطريقة ما يقنعهما أن يصطحباه إلى منزلهما، حيث تلعب الأحداث التي ستدور في عطلة نهاية الأسبوع دورها في صياغة شكل مستقبل شخصيات العمل.

ومن بريطانيا يحضر فيلم "العملاق الأناني"، للمؤلفة والمخرجة كليو برنارد، وتروي حكاية مراهقين، هما "سويفتي" و"أربور"، يقتاتان على سرقة النحاس وبيعه حتى يتمكّنا من تغطية نفقاتهما وتسديد ديونهما في عالم "مافيا" العقارات شمال بريطانيا.

ويطل في برنامج "سينما العالم" هذا العام المخرج الأسترالي إيفان سين الذي أبهر الجمهور والنقاد بفيلمه "طريق الغموض"، الذي قام بإخراجه، وتأليفه، وتصويره، ومونتاجه، وتدور الأحداث في بلدة صغيرة في الريف الأسترالي، حيث تضطرب بشكل غامض في أعقاب وصول المحقق جاي سوان إلى موطنه، للعمل على حلّ لغز مقتل مراهقة تمّ العثور عليها عند الطريق السريع الخاص بالشاحنات، ويضمّ الفيلم نخبة من الممثلين الأستراليين؛ منهم آرون بيدرسن، وهوجو ويفينج، وريان كوانتن.

ومن إيطاليا، يشارك المخرج باولو سورينتنيو بفيلم "الجمال العظيم"، الذي تدور أحداثه كاملةً في روما، حيث العلاقة المتشعبة بين رجال المال والسياسة والمافيات والمتسلقين وأشباه المثقفين، والممثلين، والفنانين، الذي يعيشون حياة مترفة بين ثنايا القصور العتيقة والفيلات الفارهة، ووسط كل هذا يقبع جيم جامبارديلا، الصحفي البالغ من العمر 65 عامًا، الذي كتب رواية واحدة طيلة حياته، ويرى أمجاده تتلاشى في أوساط روما الراقية.

أما المخرجة البلجيكية ماريون هانسل، فتشارك بفيلم "حنان"، الذي يروي في قالب كوميدي خفيف، حكاية زوجين منفصلين منذ 15 عامًا، لكن يشاء القدر أن يجمعهما مرة أخرى في رحلة تستمر على مدى يومين، لإحضار ابنهما الذي دخل المستشفى في بلد آخر، إثر حادث تزلج، وينطلق "الزوجان" من بروكسل باتجاه قمم جبال الألب، في رحلة لاكتشاف الجانب الإنساني لشخصيتيهما.

وفي حديثه عن أهمية برنامج "سينما العالم" وتنوّعه، قال مسعود أمرالله آل علي، المدير الفني لـ"مهرجان دبي السينمائي الدولي": "يمتاز البرنامج بما يحتويه من أعمال تجمع بين سينما الشرق والغرب، وبما يعرضه من أفلام لكبار المخرجين والاكتشافات الجديدة، وإضافة إلى الزخم الجماهيري الكبير الذي يحظى به البرنامج خلال أيام المهرجان، نتطلّع للإعلان عن المزيد من الأفلام العالمية التي تُعتبر فرصةً لإطلاع عشاق الفن السابع على أحدث إبداعات السينما العالمية".

وقال ناشين مودلي، مدير برنامج "السينما العالمية" في "مهرجان دبي السينمائي الدولي": "يشهد برنامج (السينما العالمية) هذا العام عرض مجموعة من الأفلام التي ستبهر جمهور المهرجان، والتي تتنوّع بين الدراما، والإثارة، والغموض، والكو".