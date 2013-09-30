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"شباب التحرير" يدين محاولة اغتيال أسقف المنيا وخطط "الإخوان" لإثارة الفتنة

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"شباب التحرير" يدين محاولة اغتيال أسقف المنيا وخطط "الإخوان" لإثارة الفتنة "شباب التحرير" يدين محاولة اغتيال أسقف المنيا وخطط "الإخوان" لإثارة الفتنة

كتب : محمد مقلد منذ 10 دقائق

أدان حزب شباب التحرير وجبهة "ثوار وحكماء"، محاولة الاغتيال التي تعرض لها الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، أثناء زيارته لعزبة سرو التابعة لقرية جريس بأبوقرقاص في المنيا، واستمر إطلاق النار عليه لمدة نصف ساعة دون أي تدخل من الأجهزة الأمنية بالمحافظة.

وأكدوا أنه حتى الآن لم يتم التعرف على هوية الجناة، إلا أن أصابع الاتهام حسب رأي الحزب والجبهة، تشير إلى تورط عناصر من تنظيم الإخوان وجماعات جهادية تحاول إثارة الفوضى في المحافظة وزرع الفتنة الطائفية بعد الضربات الأمنية الناجحة التي تحققت مؤخرًا، وبداية استعادة الهدوء والاستقرار.

ومن جانبه، أكد الدكتور محسن الشوربجي، مسؤول حزب شباب التحرير في محافظة المنيا، أن نجاة الأنبا مكاريوس من محاولة الاغتيال دليل على حب الله لهذه البلد، وأنه يريد بها خيرًا، ولم يمكن المفسدين في الأرض من بث الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.

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