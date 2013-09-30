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محافظ بني سويف يقرر منع مرور مقطورات النقل الثقيل على كوبري النيل

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محافظ بني سويف يقرر منع مرور مقطورات النقل الثقيل على كوبري النيل محافظ بني سويف يقرر منع مرور مقطورات النقل الثقيل على كوبري النيل

كتب : محمد خلف أمين منذ 3 دقائق

أصدر المستشار مجدي البتيتي، محافظ بني سويف، قرارًا باستمرار حظر مرور سيارات النقل الثقيل والتريلات وسيارات النقل ذات المقطورة على كوبري النيل شرق النيل، في الفترة من الخامسة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، مع السماح لها بالمرور على الكوبري ودخول مدينة بني سويف في غير هذه الأوقات شريطة الالتزام بالحمولة المقررة الواردة بالقرار السابق رقم 15281 لسنة 2012 في هذا الشأن، وذلك اعتبارًا من الغد.

وتضمن القرار في مادته الثالثة سحب رخصة القيادة ورخصة التسيير بالنسبة للسيارات المخالفة وإيقافهما لمدة شهر، وسحب رخصة القيادة للسيارات التي تتعمد تعطيل حركة المرور على الكباري وإيقافها لمدة شهر، وذلك بدون الإخلال بأية عقوبة أشد واردة بقانون المرور رقم 121 لسنة 2008.

يأتي ذلك في إطار تحقيق السيولة المرورية داخل مدينة بني سويف والحفاظ على الطرق الداخلية، وتخفيف الأحمال على الكباري والمحاور والميادين الرئيسية لتحقيق الانسياب المروري مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنفيذ ذلك، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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