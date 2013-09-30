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رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران يتفقد مبنى الخدمات الجوية

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رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران يتفقد مبنى الخدمات الجوية رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران يتفقد مبنى الخدمات الجوية

قام الطيار حسام كمال، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بجولة تفقدية لأقسام العمل بشركة للطيران للخدمات الجوية ولقاء العاملين، للتعرف على المشاكل والمعوقات التى تواجه العملية الإنتاجية، وأهمية وضع الحلول المناسبة لها للارتقاء بمستوى ما يقدم من الوجبات وفقًا للمعايير العالمية وقواعد السلامة والجودة.

وطالب كمال بضرورة الاهتمام بالجودة وتطوير آليات العمل بالشكل الذى يُرضى جمهور العملاء من المسافرين وأيضًا أفراد الركب الطائر وبالشكل الذى يتناسب مع مكانة مصر للطيران بين شركات الطيران العالمية وتحالف ستار العالمى.

وأكد حرصه على دراسة مطالب العاملين ووضع الحلول المناسبة لها، وإزالة أى معوقات فى مجال العمل والإنتاج.

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مصر 365

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