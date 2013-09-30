الجامعة الأمريكية: الشركات القائمة على المعرفة تؤثر فى اقتصاد مصر

قال أحمد الليثى، مدير مكتب نقل التكنولوجيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أثناء مؤتمر بمقر الجامعة بالتحرير، للإعلان عن إطلاق D-kimi، أول شركة صناعية تكنولوجية؛ "إن مثل هذه الشركات القائمة على المعرفة لديها إمكانية التوسع السريع، والتأثير القوى فى الاقتصاد القومى، وتوفير فرص عمل رائعة".

وطرح الليثى مثالا لذلك " تلك الشركات التى تم إنشاؤها داخل الجامعات، وقدمت منتجات ناجحة عالميا مثل "google" وكان تأثير هذه الشركات على الاقتصاد القومى مذهلا، حيث يخلق الآلاف من فرص العمل إلى جانب زيادة الضرائب على المرتبات، والعوائد الصادرة القومية".