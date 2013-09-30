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تنسيقية ماسبيرو تطالب بتبني سياسيات جديدة لإصلاح اتحاد الإذاعة والتلفزيون

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تنسيقية ماسبيرو تطالب بتبني سياسيات جديدة لإصلاح اتحاد الإذاعة والتلفزيون تنسيقية ماسبيرو تطالب بتبني سياسيات جديدة لإصلاح اتحاد الإذاعة والتلفزيون

أعربت تنسيقية ماسبيرو عن قلقها ورفضها لما أسمته “سياسات”  تسير علي نفس نهج السياسات القديمة التي تسببت في تراجع دور اتحاد الإذاعة والتليفزيون .

وطالبت تنسيقية ماسبيرو في بيان لها وزيرة الاعلام الدكتورة درية شرف الدين بتبني سياسات إصلاح وتغيير جديدة من خلال الإعلان عن خطة عاجلة ومحددة المعالم لكيفية حل المشكلات المهنية والمالية والادارية وتطويرقطاعات الاتحاد،و التخلص من نظام المستشارين ،عدم الاستعانة بأي قيادات ممن أحيلوا الي المعاش وتمكين الشباب.كما طالبت التنسيقية باختيار القيادات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة ،و استبعاد القيادات التي عملت على ما وصفته “أخونة ماسبيرو”

وأكدت تنسيقية ماسبيرو أنها علي استعداد للمساهمة في كل جهد يعمل على تطوير اتحاد الاذاعة والتليفزيون وتعظيم موارده وتطهيره من الفساد بخطة متكاملة يمكن تطبيقها لاستغلال الموارد البشرية والطاقات الابداعية الكامنه داخل ماسبيرو.

كما أكدت نها ما زالت على استعداد للتعاون الكامل لتطوير اتحاد الاذاعة والتليفزيون وتعظيم موارده وتطهيره من الفساد بخطة متكاملة يمكن تطبيقها فورا بشرط استغلال الموارد البشرية والطاقات الابداعية الكامنه داخل ماسبيرو دون الاستعانه بشركات انتاج خارجية يتم توفير امكانيات لا تتاح ابدا لابناء المبنى المخلصين .

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