مصرع 2 وإصابة 3 آخرون فى حادث تصادم سيارتين بوسط سيناء

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون فى حادث تصادم بين سيارتين بمنطقة وسط سيناء.

> وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغاً بتصادم السيارتين رقم 9186 مؤقتة بمقطورة ورقم 6314 س ر ف نقل مصر على الطريق الدولى ( السويس – نخل – طابا ) بعد مدينة نخل بنحو 20 كيلو متراً .. مما أسفر عن مصرع شخصين هما أشرف عبد الرحمن أبو زيد ( 28 عاماً ) وشقيقه أبو زيد ( 35 عاماً ) من أسيوط

> بينما أصيب كل من حسين صابر أحمد ( 30 عاما ) من أسيوط ومحمد خليفة عثمان ( 34 عاما ) من أسيوط. وكامل كامل حموده ( 35 عاما ) .. من العراق.

> تم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى ، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات فى الحادث

> أ ش أ