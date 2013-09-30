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مصرع 2 وإصابة 3 آخرون فى حادث تصادم سيارتين بوسط سيناء

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مصرع 2 وإصابة 3 آخرون فى حادث تصادم سيارتين بوسط سيناء مصرع 2 وإصابة 3 آخرون فى حادث تصادم سيارتين بوسط سيناء

تصادم سيارتين

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون فى حادث تصادم بين سيارتين بمنطقة وسط سيناء.
> وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغاً بتصادم السيارتين رقم 9186 مؤقتة بمقطورة ورقم 6314 س ر ف نقل على الطريق الدولى ( السويس – نخل – طابا ) بعد مدينة نخل بنحو 20 كيلو متراً .. مما أسفر عن مصرع شخصين هما  أشرف عبد الرحمن أبو زيد ( 28 عاماً ) وشقيقه أبو زيد ( 35 عاماً ) من أسيوط
> بينما أصيب كل من  حسين صابر أحمد ( 30 عاما ) من أسيوط  ومحمد خليفة عثمان ( 34 عاما ) من أسيوط. وكامل كامل حموده ( 35 عاما ) .. من العراق.
> تم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى ، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات فى الحادث
> أ ش أ

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