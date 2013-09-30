اليوم .. آخرآيام توزيع الأسمدة للمزارعين لموسم الزراعة الصيفي بقنا

أكدت المهندسة إيمان محمد علي وكيل وزارة الزراعة بقنا إن اليوم الاثين هو آخر أيام توزيع الأسمدة الزراعة فى الموسم الزراعي الصيفي بقنا الخاص بالمحاصيل الصيفية والتى تشمل القصب والذرة الشامية والخضر والموز مشيرة إلى أن بنك التنمية و الإئتمان الزراعى والمديرية قاموا بتسليم 50 % من أصل 100 % لمزارعي القصب و تسليم 30 % للخضر من اصل 50 % وجاري تسليم 50 % لمزارعي الذرة الشامية .

وأشارت أن توزيع الأسمدة الصيفية بقنا لم يكن بها عدالة فى التوزيع من قبل بنك التنمية والأئتمان الزراعي بقنا مما تسبب فى وقوع عدد من المشكلات التي سوف يتم تلاشيها فى التوزيع الشتوي القادم و الذي من المنتظر أن يبدأ فى بداية شهر اكتوبر القادم .