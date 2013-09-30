انطلاق مهرجان ” دبي السينمائي ” الدولي 6 ديسمبر المقبل

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان “دبي السينمائي الدولي” اليوم الاثنين (30 سبتمبر 2013) عن موعد انطلاق الدورة العاشرة من المهرجان الذي سيقام في الفترة ما بين 6 إلى 14 ديسمبر المقبل .

ويتضمن برنامج “سينما العالم” في المهرجان ستة أفلام ضخمة منها، فيلم “الماضي” للمخرج الإيراني أصغر فرهادي، صاحب الفيلم الفائز بأوسكار أفضل فيلم أجنبي “انفصالا”، وهو من بطولة الممثلة بيرينيس بيجو، بطلة فيلم “الفنان” والتي حصدت جائزة أفضل ممثلة عن دورها في هذا الفيلم في مهرجان “كان”.

سيعرض المهرجان أحدث أعمال المخرج الكندي جاسون ريتمان بعنوان “عيد العمال” والذي يعد واحدا من أهم الأفلام لهذا العام. ومن بريطانيا يحضر فيلم “العملاق الأناني” للمؤلفة والمخرجة كليو برنارد. أما من ايطاليا فيشارك المخرج باولو سورينتنيو بفيلم “الجمال العظيم”.

ويطل عبر برنامج “سينما العالم” هذا العام المخرج الأسترالي إيفان سين الذي أبهر الجمهور والنقاد بفيلمه “طريق الغموض” الذي قام بإخراجه وتأليفه وتصويره. ويمتاز برنامج سينما العالم بما يحتويه من أعمال تجمع بين سينما الشرق والغرب وبما يعرضه من أفلام لكبار المخرجين والاكتشافات الجديدة.

يشار إلى أن مهرجان “دبي السينمائي” يعد أحد أبرز وأكبر المهرجانات السينمائية في المنطقة، إذ أسهم منذ تأسيسه عام 2004 في تشكيل منصة متكاملة لتشجيع أعمال صانعي الأفلام العرب والمبدعين في القطاع السينمائي على المستوى العالمي.