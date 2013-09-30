العوام يشارك في (أبو محمد) فيلم سينمائي سعودي أردني

عاد الفنان والمنتج السعودي عبد الحميد العوام من دبي بعد أن انتهى من تصوير الفيلم السينمائي (أبـو محمد)، وهي فكرة وتأليف المخرجة هبة أبو مساعد، ويشاركه العمل نخبة من النجوم في الأردن من أبرزهم: الفنان جميل عواد، وجولييت عواد، وعبد المنعم عمايري، ووسام البريحي، وقال (العوام) لـ (سيدتي نت) إنّ الفيلم سيشارك في مهرجان دبي السينمائي المقبل، كما أنه سيشارك بعدها في عدة مهرجانات أخرى عربية وعالمية، وهو عبارة عن قصة إنسانية من الواقع العربي، تحكي قصة رجل في السبعينات من عمره يغلب على حياته التعب والإرهاق بسبب الظروف الاجتماعية التي يعيشها، وكذلك يزيد تعبه ابتعاد أبنائه عنه وانشغالهم بحياتهم الخاصة، وبقائه دون عمل، وأضاف بأنّ الفيلم بشكل عام يحمل رسالة إنسانية مهمة وهي كيفية التعامل مع كبار السن في حياتهم وكسر حاجز الرهبة بين الآباء والأبناء، وكشف (عبد الحميد) عن جديده قائلًا: "أحضر الآن لمسلسل جديد يحمل عنوان (55 يومًا)، وسيتم تصويره في إحدى الجزر الآسيوية، ويتناول العمل ضمن أحداثه إعصار (تسونامي). وتعكف الشركة المنتجة للعمل على اختيار الشخصيات المشاركة والتي سيتم اختيارها من عدة دول عربية وآسيوية، والتي تشتهر بالكوارث والبراكين والزلازل لنقل صورة قريبة من الواقع من خلال أحداث العمل.