القبض على طليق حنان ترك بتهم أخلاقيّة وولداها يرفضان الذهاب إلى المدرسة

بعد القبض على طليقها رجل الأعمال المصري خالد خطاب، تعيش النجمة المعتزلة حنان ترك أزمة نفسية، ما جعلها تلتزم منزلها وفق مصادر مقرّبة منها.

وقد أكدت المصادر أنّ ولدي حنان من زوجها خالد الخطاب يوسف وآدم، يرفضان الذهاب إلى مدرستهما، خوفاً من ردّ فعل زملائهما على حادثة اعتقال والدهما، ما جعل حنان تفكّر جدياً بإرسالهما للدراسة خارج مصر لإبعادهما عن هذا المناخ.

يذكر أن الشرطة وجّهت إلى خالد تهماً أخلاقية، بعد القبض عليه وهو يرتدي ملابس نسائية ويضع شعراً مستعاراً كما كان يضع الماكياج على وجهه لإغراء المارة بسبب ميول غير سويّة.

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