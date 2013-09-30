هبة جمال: رضا الناس غاية لا تُدرك

تتابع هبة جمال حديثها وتتطرق في هذا الجزء إلى علاقتها بالجمهور ، كما تؤكد استعدادها للاطلالة من دون مكياج ، إليكم النص:

كيف هي علاقتك مع جمهورك؟

لديّ ـ الحمدلله ـ جمهور عريض من الذين كانوا يتابعونني على «ام بي سي» وأحبوني ويحبون مشاهدتي. وبعضهم يعرف أنني إنسانة أُثقف نفسي. فأنا أقرأ كثيراً وأعمل كل ما بوسعي للتطور والتقدم، وقريباً سأعمل على رسالة الدكتوراة التي هي أيضاً عن الإعلام. أنا أسعى إلى العلم والتطور. من أكبر الأخطاء التي يقع بها بعض المذيعات «كفاية أعمل عمليات تجميل وأطلع أدلع على الشاشة (بعضهن) ومش مهم شهادتي». فالكثيرات اكتفين بشهادة الثانوية والبكالوريوس ولم يحاولن أن يطورن من أنفسهنّ. أما أنا فأحب أن أطور نفسي والجمهور يلاحظ تطوري، ففي كل يوم يتواصلون معي على «تويتر» وتصلني الكثير من الرسائل التي تثني على عملي في برنامج «سيدتي». والبعض يقول إنني أبدو وكأنني أتحدث مع صديقاتي. ففي كل يوم التوتر يقلّ والحواجز تسقط بيني وبين الجمهور.

بدأت العمل صغيرة حدّثينا عن توقعاتك حين بدأت؟

بدأت في مجال العمل مبكراً فقد عملت في الأزياء مع أمي وأنا في المدرسة، ودخلت مجال الإعلام في سنة ثانية جامعة وكنت على علم أنني ما زلت في أول طريقي وكل يوم أتعلم المزيد. كما أنني مازلت في أول الطريق وستواجهني الكثير من التحديات. فما هو موجود اليوم قد لا يبقى وربما قد أحصل على ما هو أفضل. ولدي يقين أنني إذا ثقفت نفسي وطوّرت من مهاراتي فسيكون أمامي الكثير لأحققه. لا شيء يأتي بسهولة، والإعلامي ليس مثلما يعتقده البعض، ماكياج وشعر وملابس أنيقة فقط. هذا بنظري الإعلامي الذي يريد الفشل ويريد النجاح لعدة سنوات ثم يختفي اسمه، وهذا شيء لا أريده. فأنا لا تهمني الشهرة بل ما يهمني هو أن أحافظ على اسمي ويكبر اسمي أكثر وأكون في مكان أستحقه.

بالحديث عن التحديات، المرأة السعودية في الإعلام بالتحديد معرضة أكثر من غيرها لمواجهة التحديات، فما هي أهم الصعوبات التي واجهتك حتى الآن؟

نحن، بشكل عام، في المجتمعات الخليجية محافظون وبالأخص المجتمع السعودي ، ودائماً هناك آراء متطرفة ومتعصبة تطفو على السطح. ليس هناك من انتقادات حادة وجّهت لي، ولكنّ هؤلاء المتطرفين يفضّلون عدم ظهوري على الشاشة تماماً. حتى عندما كنت أضع الطرحة والماكياج. أنا مستعدة أن أقسم أنه ليس لدي مشكلة في الظهور على الشاشة بدون ماكياج، ولكن المشكلة أن إضاءة الكاميرات في الاستوديو تكون جداً قوية وتسحب من ملامح الشخص، لذلك يحتاج لوضع ماكياج كي يحدد ملامحه ويظهر شكله. الانتقادات دائماً موجودة، لماذا ظهرت على الشاشة؟ لماذا وضعت ماكياجاً؟ لماذا تظهر غرتها؟ أنا أظهر غرتي لأنني غير محجبة. أنا كنت أضع الطرحة احتراماً ومراعاة للمجتمع والعادات والتقاليد. واكتشفت أن رضا الناس غاية لا تُدرك. فبالنسبة للمتشددين المرأة مكانها البيت، يجب أن تكون مقموعة وبدون حقوق «تنضرب على راسها» وتكون بلا شخصية وعبدة تسمع الكلام ويتزوج عليها.

ما هي أقرب الفقرات إلى قلبك من برنامج «سيدتي»؟

أقرب الفقرات إلى قلبي «قضية السعودية» التي يكون فيها جدل وضيوف، والتي نحاول التطرق فيها إلى جميع الآراء. ومن وجهة نظري، أنه على الإعلام ليس فقط طرح المشاكل بل أيضاً اقتراح حلول وهذا ما أحاول تحقيقه. وأيضاً فقرة «فاشون رادار» وهي من أجمل الفقرات التي أستمتع فيها، حيث الحديث عن الموضة والأزياء. ومن خلالها أعبّر عن حبي وثقافتي بالأزياء التي هي جزء من دراستي وعملي. بشكل عام، يجب أن أحب الموضوع كي أحكي عنه، لذلك أحاول أن أحب الموضوع الذي أتحدث عنه كي أعمله بحب وجهد.

اعتراضات على نزع الحجاب

لا تغيب عنك موجة الاعتراض على ظهورك بدون حجاب، الأمر الذي شكّل جدلاً بين جمهورك، فما تعليقك؟

مهما كان لدينا خصوصية في المجتمع السعودي، تبق حالنا كحال باقي المجتمعات الخليجية والعربيـــــة المحـــافظـة، يتساءل المتشدّدون: لماذا تظهر المرأة على الشاشة؟ ولماذا تظهر وجهها؟ لذلك، اكتشفت أنني لست بحاجة أن أراعي هؤلاء المتشدّدين. أنا أؤمن أنه عليّ أن أراعي ضميري وأراعي قناعاتي وليس عليّ مجاملة أحد، إذا رغبت بعمل شيء فهو لله. وإذا لم أرد عمله فلن أعمله للناس. لذلك، نزعت الطرحة وظهرت على طبيعتي في برنامج «سيدتي». فأنا لست محجبة. ولست وحدي. فهناك العديد من المذيعات السعوديات اللاتي يظهرن بلا حجاب. وهذا أمر يخصّني وزوجي وأهلي وليس لأحد الحق بالتدخل فيه. والذين يتدخلون ليسوا أوصياء إلا على بيوتهم.

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