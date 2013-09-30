الفيلم السعودي "وجدة" يتوج بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا

توّج الفيلم السعودي "وجدة"، للمخرجة هيفاء المنصور، بالجائزة الكبرى، في الدورة السابعة للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بـ"سلا"، الذي نظّمته جمعية "أبي رقراق"، ما بين 23 و28 سبتمبر/أيلول الجاري، تحت رعاية الملك المغربي محمد السادس.

تكوّنت لجنة تحكيم الدورة السابعة للمهرجان من الممثلة والمخرجة المغربية سناء عكرود، والمنتجة والمخرجة البوركينابية أبولين طراوي، والممثلة الفرنسية آتا موكلاليس، والممثلة الألمانية أنيتك ولب، والممثلة المصرية داليا البحيري، والصحافيّة والناقدة البولونيّة مارزينا موسكال.

وتدور أحداث الفيلم السعودي، الذي تلعب فيه دور البطولة الطفلة "وعد محمد" والممثلة "ريم عبد الله"، حول قصة الفتاة "وجدة" التي تحلم بأن تحصل على دارجة هوائية رغم القيود المفروضة على ذلك في مجتمعها المحافظ.

وقد فازت الممثلة الجنوب إفريقية، لراينا كامبل، بجائزة أحسن دور نسائيّ عن فيلم "ليلى فوري" للمخرجة بيا ماريس، في حين فاز "لكون شين" من "هونغ كونغ" بجائزة أحسن دور رجاليّ عن أدائه في فيلم "منعرجات" للمخرجة فلورا لو.

وأحرزت نانا إكفتيميشفيلي جائزة أفضل سيناريو عن الفيلم الجورجي "إيكا، ناتيا، يوميات شباب من جورجيا"، الذي أخرجته بشكل مشترك مع سيمون كروس، فيما عادت جائزة لجنة التحكيم للفيلم السويدي "كل، نم ومت" إلى المخرجة كابرييلا بيكلر.

وأكدت عضوة لجنة تحكيم الدورة، الممثلة والمخرجة المغربية سناء عكرود، أنّ الاختيار ضمن الأعمال المشاركة التي "تصل إلى مصاف الأفلام العالمية كان صعباً".

وتمّ خلال حفلة الاختتام تكريم المخرجة المغربية فريدة بورقية التي أعربت بالمناسبة عن سعادتها الكبيرة بهذا التتويج، الذي "يحصل في هذه المدينة الجميلة، ويحتضنه هذا الجمهور المتحمس".

وتضمّن برنامج هذه الدورة، إضافة إلى تكريم الممثلة المصريّة آثار الحكيم والمخرجة المغربية فريدة بورقية، تنظيم منتدى حول موضوع "سينما المرأة وحلم الربيع العربي"، وورشات خاصّة بكتابة السيناريو، تحت إشراف مهنيين مغاربة وأجانب، كما تمّ الاحتفاء بتجربة السينما التشيليّة التي كانت ضيفة الدورة السابعة للمهرجان.

وهيفاء المنصور مخرجة سينمائية سعودية، سبق لها الحصول على جوائز عدّة، منها "الخنجر الذهبي" لأفضل فيلم وثائقيّ، في مهرجان مسقط السينمائي، كما شاركت في العديد من المهرجانات والمؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بالسينما.