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"الكاسترد" بالليمون لاوقات سعيدة

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"الكاسترد" بالليمون لاوقات سعيدة "الكاسترد" بالليمون لاوقات سعيدة

المقاديرلطبقة "التارت":

-12 ملعقة من الزبدة غير المملّحة
-نصف كوب من السكر
-نصف ملعقة من الفانيليا السائلة
-كوب وربع الكوب من الدقيق
-حفنة من الملح

لـ "كاسترد" الليمون:
-4 حبات من الليمون الحامض
-كوب ونصف الكوب من السكر
-500 غرام من الزبدة غير المملحة
-4 بيضات
-ملعقة من الملح

طريقة التحضير لطبقة "التارت:
1-تخلط الزبدة مع السكر في وعاء كبير، بواسطة الخفاقة الكهربائية.
2-تضاف إلى الزبدة والسكر المخفوقين الفانيليا السائلة والدقيق والملح، مع الخفق على سرعة منخفضة.
3-بعد أن تتكوّن عجينة "التارت"، تفرد على سطح مستوٍٍ وتشكّل على شكل دائرة.
4- ثم توضع في صينية "التارت"، تفرد جيداً، وتغطى العجينة بورق القصدير، ثم تحفظ داخل الثلاجة لمدة ساعتين. تخبز في الفرن حتى تنضج، وذلك لحوالي 20 دقيقة.

لـ "كاسترد" الليمون:
1-يبشر الليمون، ويأخذ عصيره ليشكّل نصف كوب.
2-في الخلاط الكهربائي، يضاف بشر الليمون والسكر، مع الخلط. ثم، تضاف الزبدة والبيض، مع الخلط، فعصير الليمون الحامض والملح، مع الاستمرار في الخلط.
3-بعدها، تضاف المكوّنات إلى قدر توضع على النار، مع الاستمرار في التحريك، حتى يتشكّل خليط سميك ومتماسك.
4- بعد تحضير صلصة "الكاسترد"، تضاف إلى "التارت" حتى تملأها.

(هذه المقادير تكفي من ثلاثة إلى أربعة أشخاص).

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سيدتي