"الكاسترد" بالليمون لاوقات سعيدة

المقاديرلطبقة "التارت":

-12 ملعقة من الزبدة غير المملّحة

-نصف كوب من السكر

-نصف ملعقة من الفانيليا السائلة

-كوب وربع الكوب من الدقيق

-حفنة من الملح

لـ "كاسترد" الليمون:

-4 حبات من الليمون الحامض

-كوب ونصف الكوب من السكر

-500 غرام من الزبدة غير المملحة

-4 بيضات

-ملعقة من الملح

طريقة التحضير لطبقة "التارت:

1-تخلط الزبدة مع السكر في وعاء كبير، بواسطة الخفاقة الكهربائية.

2-تضاف إلى الزبدة والسكر المخفوقين الفانيليا السائلة والدقيق والملح، مع الخفق على سرعة منخفضة.

3-بعد أن تتكوّن عجينة "التارت"، تفرد على سطح مستوٍٍ وتشكّل على شكل دائرة.

4- ثم توضع في صينية "التارت"، تفرد جيداً، وتغطى العجينة بورق القصدير، ثم تحفظ داخل الثلاجة لمدة ساعتين. تخبز في الفرن حتى تنضج، وذلك لحوالي 20 دقيقة.

لـ "كاسترد" الليمون:

1-يبشر الليمون، ويأخذ عصيره ليشكّل نصف كوب.

2-في الخلاط الكهربائي، يضاف بشر الليمون والسكر، مع الخلط. ثم، تضاف الزبدة والبيض، مع الخلط، فعصير الليمون الحامض والملح، مع الاستمرار في الخلط.

3-بعدها، تضاف المكوّنات إلى قدر توضع على النار، مع الاستمرار في التحريك، حتى يتشكّل خليط سميك ومتماسك.

4- بعد تحضير صلصة "الكاسترد"، تضاف إلى "التارت" حتى تملأها.

(هذه المقادير تكفي من ثلاثة إلى أربعة أشخاص).