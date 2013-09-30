اجتماع لمناقشة مشكلات المزارعين بالمنيا وسبل حلها

التقى اللواء أسامة ضيف سكرتير عام محافظة المنيا بوفد من وزارة الزراعة يتقدمهم الدكتور عبد الحميد شحاتة رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة لمناقشة المشكلات التى تواجه المزارعين بالمحافظة وسبل حلها.

حضر اللقاء المهندس حمدى عاصى مدير الإدارة المركزية والمهندس محسن عبده رئيس الإدارة المركزية للمكافحة والدكتور حسن الفولى وكيل وزارة الزراعة بالمنيا والمهندس خلف مغاز حسن مدير عام الشئون الزراعية بالمنيا.

أشار الدكتور عبد الحميد شحاتة إلى الجهود المبذولة بالوزارة للتيسير على المزارعين وحل مشاكلهم من خلال تشكيل غرفة عمليات لمتابعة ورصد حالات تهريب الأسمدة وإعداد تقرير بمشاكل المزارعين.

كما أوضح رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أنه فى مجال توفير الأسمدة ستتولى الجمعيات التعاونية توزيع السماد فى محافظات الصعيد بحيث يأخذ كل مزارع 100% من احتياجاته هذا العام، مؤكدا أن الوزارة ستبدأ العام القادم فى تطبيق عقوبة على المتعدى على الأراضى الزراعية بحرمانه من السماد المدعم مع توفير سماد حر لمواجهة مشكلة التعديات.

وأعلن ان الوزارة بصدد إنشاء مصنع للأسمدة تشارك فيه التعاونيات الزراعية ليكون إنتاجه للمزارع المصرى فقط، بالإضافة إلى السعى نحو إعادة تشغيل مصنع (كيما) بأسوان لتشغيله بالغاز بدلا من الكهرباء والذى يغطى احتياجات محافظات الصعيد من الأسمدة وسد العجز.

وفى مواجهة تسويق المحاصيل الزراعية، أفاد أنه سيتم عقد دورة زراعية تعاقدية من خلال الجمعيات الزراعية بطريقة استرشادية تسمح للمزارع بمعرفة سعر توريد المحصول قبل الزراعة.

ومن جانبه، أكد السكرتير العام على قيام المحافظة بتشكيل لجنة عليا لزراعة وإنتاج وتسويق محصول القمح للوقوف على المحصول من الخدمة حتى التوريد مشيرا إلى ان محافظة المنيا تعد محافظة زراعية حيث يتم زراعة 540 ألف و247فدان كما تتصدر المحافظة الإنتاجية فى المحاصيل الإستراتيجية منها القمح والبرسيم والذرة الشامية بجانب محاصيل التصدير وأهمها العنب والثوم أوضح وكيل وزارة الزراعة بالمنيا انه تم توفير منفذين لقطاع الإنتاج لتسويق الخضر والفاكهة ليتم تشغيلها قبل عيد الأضحى لمواجهة غلاء الأسعار وتطبيق التسعيرة الإرشادية احدهما بجوار مجلس المدينة والآخر على الطريق الزراعى، مضيفاً انه تم إزالة أكثر من 13 ألف حالة تعدى على الأراضى الزراعية منها عدد 57 حالة تعد بقرية دلجا بمركز ديرمواس.

وفيما يخص محصول القطن، أكد وكيل الوزارة انه تم تشكيل لجنة لزيادة المساحة المنزرعة من المحصول وضمان سعر التسويق أما محصول قصب السكر تم زراعة أكثر من 21 ألف فدان بنجر و38 ألف فدان قصب السكر كما يتم حصر المشاكل التى تواجه المزارعين فى مجال رى الأراضى الزراعية بالتعاون مع الإدارة العامة للرى