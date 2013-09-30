افتتاح المؤتمر العلمى الثانى للأبحاث والابتكارات بجامعة المنصورة

أكد الدكتور السيد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة خلال افتتاح المؤتمر العلمى الثانى للأبحاث والابتكارات العلمية لطلاب الجامعات المصرية فى الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2013 بكلية العلوم جامعة المنصورة، أن الجامعة تسعى دائما للتركيز على تطوير البحث العلمى من خلال منظومة عمل متكاملة بتقديم تعليم متميز، وتبنى للطلاب النابغين ونشر أبحاثهم فى المجلات والدوريات العلمية لتشجعيهم على الاستمرار فى تفوقهم العلمى.

كما تسعى الجامعة إلى إنشاء مشروع لتبنى المبدعين من خارج جامعة المنصورة بنادى العلوم، واستحداث معامل جديدة لخدمة الجامعة والباحثين، فالجامعة بصدد افتتاح وحدة الميكروسكوب الإلكترونى الذى تصل تكلفته إلى 11 ميلون جنيه.

وأكد الدكتور حسن عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأن مؤتمر اليوم يتضمن فعاليات لأبحاث وابتكارات لطلاب 16 جامعة مصرية و22 طالبا دون التعليم الجامعى، ويأتى تنظيم الجامعة لهذا المؤتمر نظرا لتميزها وحصدها 60% من جوائز المؤتمر العلمى الأول بجامعة القاهرة.

وأشار إلى أن ما نشهده اليوم هو ثورة فى مجال التكنولوجيا والبحث العلمى، فالشباب هم أمل المستقبل، ووعد بتفعيل توصيات المؤتمر وأن يكون لها صدى فى مجال البحث العلمى. بينما أكدت الدكتور ماجدة نصر نائبة رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بضرورة الاهتمام بالبحث العلمى وإشراك الطلاب فى المجموعات البحثية لإكساب الطلاب الخبرة وتشجعيهم على البحث العلمى.

فالجامعة تسعى إلى تحويل الأبحاث العلمية إلى براءات اختراع من خلال مكتب براءات الاختراع فى الجامعة وربط البحث العلمى بالصناعة ونشر الأبحاث العلمية فى المجلة المصرية للعلوم الأساسية والتطبيقية.

بينما أشاد الدكتور إبراهيم راجح مستشار وزير التعليم العالى لإشراك الجامعة لمن هم دون التعليم الجامعى لعرض أبحاثهم، وتبنى الجامعة للمواهب العلمية، كما طرح دعوة لاستخدام التابلت فى التعليم الجامعى ومشاركة الطلاب من خلال مركز تنمية ودعم قدرات الطلاب التابع للوزارة فى الأبحاث المقدمة من أعضاء هيئة التدريس.

كما شهد الافتتاح عرضا باللغة الإنجليزية للطالب أحمد نعيم بالصف الثالث الإعدادى حول بحثه عن كيفية تحويل الطاقة الشمسية إلى وقود سائل.

وعلى هامش المؤتمر افتتح رئيس الجامعة ونوابه معرضا ضم كافة الأبحاث والاختراعات المقدمة من الطلاب المشاركين فى المؤتمر.