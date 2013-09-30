عودة العمل لـ " البتروكيماويات " بخليج السويس بعد توقف 4 أيام

أعلن مسئولو شركة " كاربون هولدنج " بخليج السويس التى مازالت تحت الإنشاء وتعمل فى مجال البتروكيماويات عودة العمل مرة أخرى اليوم بشكل طبيعى بعد توقف، وغلق لأبواب الشركة ومنع الإداريين لمدة 4 أيام بسبب احتجاج عمال المقاول للمطالبة بالتعيين.

وأشار مسئولو الشركة لـ " اليوم السابع " أن هناك شركة مقاولات واحدة فقط ضمن 4 شركات تعمل حاليا بشكل طبيعى، وبكافة طاقتها بموقع العمل، وأن الأبواب اليوم مفتوحة بشكل طبيعى حاليا ولا توجد مشاكل حتى الآن.

موضحين أن العمال قاموا بفض الاعتصام دون أى تدخل من الشرطة والجيش، جاء ذلك بعد قرار من إدارة الشركة بإنهاء تعاقد أحد شركات المقاول التى تعمل بالموقع.

كان قد تم تحرير محضرا بقسم شرطة عتاقة نهاية الأسبوع الماضى، ضد عمال المقاول بالشركة موضحين أن العمل أن العمل متوقف نهائيا من يوم الخميس الماضى، وأنهم أخطروا قسم شرطة عتاقة وقوات الجيش الثالث ومديرية القوى العاملة وديوان عام المحافظة بالوضع، ومطالبين التدخل وعودة العمل مرة أخرى.

حيث أوضح إدارى الشركة أن قوة العمال بالموقع تقترب من 1040 عاملا، والذى تسبب فى وقف العمل قرابة 40 عاملا فقط.